Legionarios de la MLS, el primer dolor de cabeza del "Bolillo" Gómez previo a su primera convocatoria

Las eliminatorias de la Concacaf rumbo al mundial de Qatar 2022 está muy cerca de regresar a su actividad en el mes de noviembre, donde la Selección de Honduras deberá enfrentar a Panamá y Costa Rica, el 12 y 16 respectivamente.

Previo a la primera convocatoria que hará el nuevo técnico de la Selección Nacional, Hernán "Bolillo" Gómez, la situación no solo pinta mal en cuento a la incómoda posición en la que está la Bicolor en la clasificación de la octagonal, sino el rendimiento de algunos legionarios.

Los que comienzan a causar un dolor de cabeza al timonel de la Bicolor son los futbolistas que militan en la MLS, quienes no están teniendo una regularidad con sus clubes. Estamos a 18 día para enfrentar esos duelos definitivos ante Panamá y Costa Rica, pero su ritmo de juego podría ser negativo para la H.

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS LEGIONARIOS EN LA MLS

ROMELL QUIOTO

Es considerado uno de los referentes en la zona ofensiva de la Selección Nacional, no logró participar la fecha FIFA anterior y aún no ha logrado sumar minutos con el Montreal Impact.

Su último partido que disputó con su club fue el 3 de octubre, donde anotó un doblete y tuvo que salir del encuentro por molestias musculares. Suma 8 goles, 1,171 minutos en los 17 partidos disputados.

ANDY NAJAR

Es el lateral derecho con mejor rendimiento en el extranjero, pero después de su participación con Honduras en la pasada fecha eliminatoria, el catracho regresó a su club y no ha sumado minutos.

El DC United se ha enfrentado al New England Revolution y al New York City, donde el catracho no ha sido considerado en la convocatorias. Su último partido fue ante el Nashville, donde militó 45 minutos. En total ha disputado 1,718 minutos.

MAYNOR FIGUEROA

El capitán de la Selección de Honduras ha perdido la titularidad en el Houston Dynamo y en el duelo de este fin de semana se quedó en el bancó y no sumó minutos en la derrota de su equipo ante el Austin.

Maynor ha estado presente solo en 13 compromisos con su equipo, donde solo en siete compromisos ha participado como titular, el resto han sido de cambio. En total ha logrado sumar 818 minutos.

BONIEK GARCÍA

Es otro experimentado volante que ha perdido la regularidad en el Houston, donde solo ha sido titular en seis partidos de los 15 en los que ha tenido participación con el club. Durante estos compromisos logra sumar 672 minutos.

García se quedó en el banco al igual que Maynor en el juego del fin de semana ante el Austin y en el compromiso anterior contra LA Galaxy, el volante ingresó de cambio en los últimos 13 minutos.

BRYAN ACOSTA

El volante catracho fue fichado por el Minnesota United después de su destacada participación en el Preolímpico de la Concacaf, donde ha comenzado a sumar minutos.

Rosales suma 89 minutos en los cinco partidos que ha disputado en la MLS, todos ellos ingresado como cambio. Su último compromiso fue en la victoria ante el Philadelphia Union.

DOUGLAS MARTÍNEZ

El delantero hondureño solo participó 49 minutos con el Real Salt Lake de la MLS y luego fue dado a préstamos al San Diego Loyal de la USC, donde ha tenido un poco más de regularidad.

Martínez ha logrado disputar 9 partidos con su nuevo club y se ha hecho presente en el marcador en dos compromisos. Actualmente está disputando los Playoff de la USL Championship y cayeron derrotados 3-4 ante el Oakland Roots. El catracho ingresó de cambio y disputó 31 minutos.