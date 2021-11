Amado Guevara respalda decisión de Andy Najar de no atender convocatoria de la Selección de Honduras

El exseleccionado nacional y ahora entrenador de fútbol, Amado Guevara, defendió a Andy Najar por su ausencia en la convocatoria de la Selección de Honduras.

La negativa de Najar de no presentarse al llamado de la H, trajo consigo muchas controversias. Sin embargo, se esclareció que esta decisión pasó por un tema de salud y contrato estipulado con el DC United de la MLS: es decir que su continuidad en el equipo depende su rendimiento y no podría arriesgarse a lesionarse.

"Lo veo como un jugador responsable, porque si yo no me siento bien, mejor no vengo. A la selección hay que venir al doscientos por ciento", dijo Amado Guevara en su intervención durante la transmisión en vivo por Diez TV.

"Es del conocimiento de todos lo que Andy Najar significaba en la selección por su calidad, hoy que no está, será una baja sensible. Me sorprende, yo soy de los que se va a una guerra con las mejores armas. Sabemos lo que ha significado para este proceso. El no verlo me sorprende, se va a extrañar mucho y Honduras lo va a resentir", añadió.

Lo cierto es que la Federación de Honduras ya tenía conocimiento del deseo del futbolista de no ser tomado en cuenta, decisión que no comunicaron a Hernán Gómez y que más tarde desató polémica.

El técnico sudamericano lo tildó como "no obligo a nadie a venir a la selección...el que quiere a la selección quiere al país".

Guevara respondió que "eso no lo comparto. Con todo respeto el profe se equivocó, no puede exponer a un jugador y menos a uno de nuestros embajadores".

La periodista Jenny Fernández secundó al ídolo de Motagua enfatizando en que "pésimo la Federación Nacional de Fútbol, luego acusan a los futbolistas del porqué no quieren venir a la selección nacional o asegurar el futuro con sus clubes por ponerse la camiseta de la selección".

Y cerró "Pésimo de Bolillo Gómez, si él no tenía toda la información, no tenía que haberse referido de esa manera porque estás exponiendo a un jugador que el día de mañana te va a poner el pecho en la cancha. En los seis partidos eliminatorios, es a quien menos le puedes reprochar algo, el otro es 'Buba' López. Este año el DC United le dio un contrato condicionado. Quien pierde es el futbolista; ha venido y ha respondido".