Alberth Elis: "Es una linda oportunidad para recuperarnos del mal momento del que venimos"

Alberth Elis, jugador del Girondins de Burdeos de Francia, ha llegado este lunes en horas de la noche a San Pedro Sula para unirse a la Selección Nacional de Honduras que el viernes chocará ante Panamá por la octagonal de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El delantero hondureño atendió a los medios de comunicación y habló de lo que espera en estos duelos de noviembre ante Panamá y Costa Rica.

"Como siempre, tratar de hacer las cosas bien, sabemos que estamos en un momento difícil, pero trataremos de hacer las cosas bien", fueron sus primeras palabras.

Alberth Elis tiene claro que el viernes ante Panamá es matar o morir en la eliminatoria mundialista.

"Todos sabemos lo que nos estamos jugando, mientras existan posibilidades vamos a luchar por ello, es una linda oportunidad para recuperarnos del mal momento del que venimos", expresó el catracho.

Para la figura de la Selección Nacional es importante la presencia de jugadores como Bryan Róchez, quien viene de anotar, además de aprovechar el buen momento del "Choco" Lozano. "Es importante que todos lleguemos en buena forma para aportar de la mejor manera a la Selección".

Sobre el nuevo DT de Honduras, Hernán "Bolillo" Gómez, esto piensa Alberth Elis: "Es un entrenador que tiene bastante experiencia y estoy seguro que va a traer cosas buenas para la Selección".

Alberth Elis se reporta lista y al cien por ciento para enfrentar a Panamá el viernes por la eliminatoria mundialista. Foto DIEZ: Yoseph Amaya.

Alberth Elis confía en poder sacar los seis puntos en estos dos compromisos que se vienen para la H. "La mentalidad de todos es tratar de recuperarnos del momento que pasamos, que no fue nada fácil para nosotros como jugadores, todos venimos con esa mentalidad de sacar esto a flote, es una linda oportunidad para hacerlo".

LA BAJA DE ANDY NAJAR Y SU MOMENTO EN FRANCIA

Por otra parte, a Alberth Elis le preguntaron sobre la decisión de Andy Najar de no presentarse a la Selección Nacional de Honduras.

"Todos sabemos por lo que ha pasado Andy, ha sido difícil para él, yo como jugador lo entiendo, no ha sido fácil los tres años que casi pierde su carrera, muchas personas no miran eso, no es nada fácil", dijo.

Elis dice que viene en buena forma física en comparación con los partidos anteriores. "Sabemos que estuve lesionado tres meses, jugué un partido y vine para los partidos de octubre, ahora vengo con más ritmo", resaltó.

Por último, se le consultó sobre la experiencia de haber enfrentado al PSG de Neymar y de Mbappé, donde logró marcarle a Keylor Navas.

"Desde que me fui a Europa esa es mi mentalidad, gracias a Dios las cosas se me están dando, espero seguir de esa manera, seguir creciendo, mejorando y tratar de aprovechar cada oportunidad que se me de", destacó Elis.

Sobre su encontronazo con Mbappé en el partido del fin de semana, dijo: "Cosas que pasan adentro del juego, es normal. No me dijo nada".