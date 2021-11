Amado Guevara critica el nivel mostrado por Costa Rica y Honduras: "No fueron lo que todos esperábamos"

Las selecciones de Costa Rica y Honduras se enfrentan el próximo martes en un clásico de la Concacaf devaluado y con la obligación de sumar para soñar con el repechaje a Qatar 2022, situación que nadie se planteaba a estas instancias.

El experimentado y ex capitán de la Bicolor, Amado Guevara, fue muy directo en su análisis y considera que a pesar de la situación incómodo en la que se encuentran, la H debe encarar este duelo con toda la seriedad que representa.

"Honduras debe jugarlo como el clásico que es. Mi corazón me dice sigamos en la pelea, yo he sido positivo a lo largo de esta eliminatoria y tenía la esperanza siempre puesta que la Selección estará en el próximo mundial y vamos a pelear hasta el final. Vamos a arañar ese boleto".

Con el corazón de hondureño y como un exseleccionado nacional, Guevara se muestra dolido y muy realista con el panorama que vive Honduras.

"Pero como analista voy a decir que mi calculadora se me fundió, yo le busco, hacemos números y está difícil. Honduras hoy debe de pensar en cerrar dignamente. Cualquiera puede decir que hay 21 puntos, pero ya no dependemos de nosotros, sino de terceros y el camino está bastante largo".

Y agrega: "Hay que pensar en lo que viene, construir y poner nuestra visión en el próximo mundial, hay que sacar las mejores conclusiones que no se sigan cometiendo los mismo errores de los últimos años".

El "Lobo" sabe que el panorama en la pelea por un boleto a Qatar es casi imposible. "El camino se nos puso bastante difícil, pero el orgullo es lo último que podemos perder, es la camina de un país la que se está defendiendo y como tal hay que hacerlo por el resto de la eliminatoria y recuperar la imagen".

El ex capitán de la Selección de Honduras cree que es momento de reflexionar de cara al futuro. "La Comisión de Selecciones y los directivos debe de buscar en qué se falló, lo que se tiene que cambiar y pensar a futuro".

UN CLÁSICO DEVALUADO

Guevara también dejó claro que se siente desilusionado con el nivel estas dos escuadras. "Costa Rica y Honduras no fueron lo que todos esperábamos, inclusive la misma Concacaf se sorprendió de cómo se dio esto, no fue normal por lo que significan las selecciones. Honduras ya eliminado y Costa Rica con un poco más de esperanzas porque tiene seis puntos. Las demás selecciones Estados Unidos, México y Canadá fueron favoritas, pero era pelear el cuarto boleto y ahora se escapó".

Sobre las declaraciones de Alex López, donde considera que sacarán los tres puntos ante Costa Rica aunque nadie lo crea. "Que buenos que los jugadores sigan con esa esperanza, esa espinita que todavía existe esa posibilidad, pero haciendo el análisis en frío, de esos siete partidos, tenemos cuatro salidas y duras. Ir a Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, y Jamaica, donde no hemos ganado nunca. Hay que ganar seis de siete partidos y tenemos dos juegos duros de local ante México y Canadá".

Y cerró diciendo. "Dependemos mucho de las individualidades de lo que hace Antony, Elis, Moya o que Buba nos salve y no podemos aspirar a algo así. Nos vemos falto de trabajo, no hay cohesión en las líneas, un equipo compacto, no se ve idea clara en ataque y así es difícil".