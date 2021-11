Alfredo Mejía habla del clásico Costa Rica vs. Honduras y sale en defensa de Maynor Figueroa

Alfredo Mejía, volante de la Selección de Honduras, habló del clásico centroamericano de este martes contra Costa Rica por la fecha 8 del octagonal de Concacaf. Se refirió al rol que ha asumido y el respaldo que el grupo le ha brindado a Maynor Figueroa.

Alfredo comenzó explicando las reflexiones que ha hecho el grupo en el camerino tras la amarga derrota 2-3 sufrida ante Panamá en el estadio Olímpico.

"Como grupo siempre hay reflexiones después de cada partido, entre los mayores hablamos de lo que se ha fallado y tenemos la ilusión intacta, vamos a luchar hasta el final. Como grupo lo que se ha hablado es que hay que seguir creyendo, el partido de mañana será entrega total par buscar ese resultado que nos mantenga con posibilidades", dijo.

A Mejía le consultaron sobre la ayuda que les ha brindado Alex López con respecto a este encuentro, porque el volante conoce bien a todo el equipo tico.

"Tenemos esa ventaja con él, pero nos conocemos todos, sabemos que lo que representa jugador por jugador para cada selección. Sabemos como juegan, es un clásico y trataremos de jugarlo como tal, sabemos como se disputan estos partidos. Conocemos a muchos jugadores, nos hemos enfrentado, mañana va a ser duro para ambas selecciones".

No escondió que el equipo sufrió un duro golpe el viernes, pero en el camerino ya lo hablaron y saben la responsabilidad que tienen este martes.

"Después del equipo quedó tocado, todos lo saben, pero hoy por hoy el grupo está muy bien, está más fuerte que nunca. Se ha hablado, sabemos la responsabilidad y que será un juego duro. Más allá de lo que mostramos en el juego anterior, siempre vamos a buscar el resultado para dar alegría al pueblo hondureño".

Honduras llega al duelo de este martes sumido en el sótano del octagonal con 3 puntos y se medirá a un equipo de Costa Rica es quinto con 6 puntos. ¿Le sorprende la realidad de ambas escuadras?. Ver Tabla del Octagonal de Concacaf

"Sorprende ver a Honduras y Costa Rica en estos lugares, pero quiero dejar claro que mañana va a ser un partido muy bonito, donde vamos a proponer, a buscar el resultado, estamos urgidos de eso. Es un clásico y queremos ganarlo".

Sobre lo que ha hablado con Maynor Figueroa:

"Me quedo sin palabras, porque hablar de Maynor en el grupo es hablar uno de los símbolos de la Selección. Sabemos lo que nos apoya a nosotros y a los jóvenes, lo que significa para la Selección. Errores cometen todos, a veces este tipo de errores duelen, pero es un jugador intachable y no se lo merece. No me importaría que me atacaran a mí, porque él ayuda mucho, tenerlo allí es garantía. No digo nada más porque le guardamos mucho respeto".

Sobre el liderazo que Bolillo espera de él:

"Asimilar ese rol que el profe me ha dado apoyando a los que están, haciéndoles saber lo que representa una eliminatoria y el momento. si logramos sobrepasar este tipo de momento, va a ser más fácil para Honduras. Queremos aportar, ser ese compañero que apoye en este instante porque es difícil, lo están viviendo ustedes como periodistas y nosotros como jugadores".