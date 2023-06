Elías Burbara: “Honduras debería tener un director deportivo especializado porque la ‘H’ necesita estar en manos profesionales”

En la previa de la Copa Oro, DIEZ se sentó a hablar con Elías Burbara, quien además de ser el presidente del Real España es parte de la Comisión de Selecciones de la Fenafuth. VER MÁS: Diego Cocca rompe el silencio tras ser separado de la Selección de México El dirigente hondureño dialogó sobre lo que le sucede a la ‘H’, pidió un director deportivo especializado para que el equipo nacional no esté solo, también aseguró que el problema no es Diego Vázquez.



¿Candidatos a tomar el timón de la selección hondureña?, aseguró que por hoy no hay ninguno y que espera, como buen hondureño, que la bicolor haga una presentación digna en la competencia de selecciones más importante de la Concacaf. LO QUE DIJO:



¿Cómo ve el andar de la Selección de Honduras?

Preocupado, no por un tema específico de la selección. Yo te quisiera hablar de un tema genérico. Federación, Liga Nacional, los 10 equipos de la Liga y el nivel del fútbol hondureño ha decrecido enormemente, nosotros antes cuando nosotros espezábamos o cuando le colaboraba a Mateo Yibrín y decíamos ‘queremos un volante izquierdo’ y aparecían dos o tres opciones que literalmente tú decías ‘cualquiera de ellos y estamos cheque’ y si no te salía uno, te salía el otro y así, pero el que ficharas era bombazo y estabas bien. Hoy dices ‘quiero fichar un volante izquierdo’ y la mejor opción te dan ganas de llorar. Es un tema que va desde fuerzas básicas, ligas menores, instalaciones, infraestructura, todo. Es fácil venir y señalar a Diego Vázquez, ‘hey Diego sos la riata’ o decirles a los jugadores de la selección ‘hey piedras’, pero es que realmente no hay más. Si tu agarras a esos 23 jugadores que están en la selección y los sacas y tratas de buscar otros 23 jugadores no los vas a encontrar. Obviamente uno puedo discrepar con Diego unas cosas y hablar de unos detalles, pero eso es subjetivo. El futbol tiene muchas diferencias para verlo y hay que respetar la forma de ver el fútbol de Diego y apoyarlo, punto. Y si va a estar un jugador, y si no va a estar el otro, y si el otro no quiere venir y así, confíen en que es por algo. A veces ustedes los periodistas quieren forzar las respuestas que no pueden decirse. La petición es: confíen en lo que se está haciendo que si se hace es por algo.

¿Cree que se ha perdido tiempo sabiendo que Diego Vázquez no continuará después de Copa Oro?

¿Quién dice? Si te sale campeón de la Copa Oro va a continuar. Yo te voy a decir algo. No es un problema técnico, vino Jorge Luis Pinto, Bolillo Gómez, Fabián Coito, podes mencionar los técnicos de primer nivel que han estado en Honduras como Bora Milutinovic y no han logrado clasificar porque esto no solo es de técnico ni de Federación, es de todo Honduras, hasta de la afición. Antes jugaba la selección y tenías que salir corriendo a comprar los boletos porque si no te quedabas afuera, y eso que era el Olímpico. Hoy no se llena y eso que hay cualquier cantidad de boletos gratis, entonces hasta a la afición hay que poner sobre la mesa aquí. Necesitamos de todos, esto no se va a resolver solo y Diego no tiene la fuerza ni la varita mágica para resolverlo, y si te traes a otro técnico tampoco, o sea que la solución no es un cambio de técnico sino que un cambio de fondo. ¿Si se da ese cambio de técnico, qué candidatos maneja la Fenafuth?

Hoy no hay ningún candidato sobre la mesa, no hay nada, simplemente estamos compenetrados en el día a día de la Copa Oro y preparación. Ahí la última semana estuvimos bien entretenidos con todas esas vueltas que estaban sucediendo en New Orleans, tratando que el equipo llegue bien al arranque de la Copa Oro. Esperemos que hagamos un buen papel, por lo menos que se llegue a una semifinales, pero si tenemos la opción de pelear por el título, bienvenido, no creo que seamos los favoritos, pero por lo menos no hacer un bochorno. ¿No le parece utópico pensar en una Honduras campeona de Copa Oro o incluso verla en semifinales?

Lo mismo pensaban en el 91’ y quedó subcampeón, fue gran recogida la que hicieron. Han habido Copa Oro bochornosas y has clasificado a Mundiales y viceversa, entonces no hay una relación de una cosa con la otra, todo es diferente y si lo quieres poner en palabras esperanzadoras ojalá seamos la cenicienta de la competencia.



¿Por qué se ha desatado toda esta polémica en los últimos días con los jugadores?

Te voy a hablar del Real España para no entrar en polémica. Te pondré este ejemplo: quien quiera estar en Real España bienvenido, y quien no quiera estar en Real España, buena suerte. Esas son palabras mías bajo la institución que dirijo. Con una selección tal vez sea un poco diferente, tal vez exista la labor del cuerpo técnico en convencer a tus máximos referentes a estar porque no hay otros, tristemente, pero que estén con otros porque si están de mala gana no sirve. Es normal que los legionarios tengan sus egos y se crean lo que sea y que tengan su autoconcepto bien alto, está bien eso, pero todo eso tiene que quedar a un lado cuando se pongan la camiseta de Honduras. ¿Cómo miembro de la Comisión de Selecciones qué conocimiento tiene usted de la indisciplina de los jugadores? No tenemos un reporte disciplinario detallado, sí sé que el régimen administrativo es riguroso y que no se están dejando, pero el tema de que existan esos controles es por algo. En cualquier equipo y cuando uno sale del país hay un régimen de control estricto porque estamos compenetrados en un partido y no en una fiesta. ¿Está de acuerdo en lo que dijo Alberth Elis en una conferencia, piensa que era la persona idónea para decirlo?

Primero, si no estaba convocado a dar la conferencia no tuvo que haberla dado, comencemos por ahí. Ya si una vez la dio, creo que hay que respetar los puntos de vista personales de cada uno y ahí la Federación debe de imponer su criterio y en este caso actuaron de forma razonable y buena, todo a lo interno, con su cierto grado de confiabilidad, aunque aquí no hay secretos, se terminan filtrando, pero creo que la Federación ha estado actuando conforme a lo que debería hacer

¿Ve con buenos ojos la renuncia de Jorge Salomón, Gerardo Ramos y Pepe Mejía? ¿Cree que es esa sería una solución?

Hace un mes hubo Congreso de la Federación, fue abierto, no se presentó ningún candidato. Si vos me decís ‘saquémoslos’, vaya pues saquémoslos, pero ¿a quiénes vamos a poner?. Es como ahorita que viene la Asamblea del Real España. Hey, si aparece alguien con ganas de ser presidente del Real España bienvenido, pero aquí gente que levante la mano por el fútbol somos muy pocos. Lo que sí, una de las recomendaciones que les hice de manera personal a Jorge Salomón y al Comité de la Fenafuth es de que se busque un director deportivo especializado en materia, que conozca Concacaf y la competencia, con todos los conectes habidos y por haber en Concacaf y que agarre la la ‘H’ porque sí necesita estar en manos profesionales. ¿A qué se debe el haber caído tan bajo a nivel de selección mayor? ¿Falta mano dura de los federativos?

Tenemos que ver la realidad social del país, la realidad educativa del país, el cambio generacional, hablar con personas de la generación x, y hablar con millennial y centennial, son dos lenguajes totalmente diferentes, entonces, creo que ese cambio no nos ha hecho bien. Esperamos adaptarnos y que haya un resurgimiento y espero que sea pronto. Por hoy y por lo mostrado por la Selección, ¿usted ve a Honduras en el Mundial?

Sería el colmo que no. Yo no estoy tan preocupado por este Mundial 2026, porque a pesar que no esté Canadá, Estados Unidos y México, y tenes tres plazas y media donde teóricamente se las vas a dar a Costa Rica y a Panamá... que Guatemala, El Salvador, Trinidad y Tobago y que Jamaica estén por encima de nosotros, eso sí sería de darte un infarto.