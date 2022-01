Honduras busca limpiar su imagen en la eliminatoria ante una Canadá que quiere consolidarse en la cima

Un partido por el honor y la dignidad. La Selección de Honduras recibe en el estadio Olímpico de San Pedro Sula a Canadá por la fecha 9 de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Por un lado, los canadienses llegan con la motivación a tope, pues buscarán consolidarse en el liderato de la octagonal, ya que suman 16 puntos en ocho compromisos, seguidos por Estados Unidos que tiene 15 unidades, y por México y Panamá que acumulan 14.

Mientras que la Selección Nacional de Honduras aparece en el último lugar de la tabla con solo tres puntos, por lo que el combinado que dirige Hernán “Bolillo” Gómez, intentará limpiar su imagen en esta eliminatoria.

Ver: Evento histórico en Honduras. Así funcionará el VAR por primera vez en el estadio Olímpico

“Vamos a enfrentar al mejor equipo de la eliminatoria, ellos van contra el último en puntuación, pero no en juego. Será un buen partido, será duro para ellos y nosotros. Este fútbol hondureño trae problemas desde la eliminatoria pasada, no es de ahora solamente, y hay que buscar resolverlo, pero no de la noche a la mañana, se demora”, dijo el DT de Honduras, “Bolillo” Gómez sobre el duelo ante los norteamericanos.

“Me estoy preocupando por mejorar a Honduras, que comience a ganar, que muestre un estilo, una idea porque ha sido difícil para los muchachos”, agregó el seleccionador hondureño.

El “Bolillo” Gómez adelantó que este jueves jugará con un tridente en ataque, mismo que será conformado por Romell Quioto, el delantero del Cádiz, Choco Lozano, y por la gran figura del Girondins de Burdeos de Francia, Albert Elis.