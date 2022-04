Pedro Troglio sigue negando acercamientos con Honduras: “Lo que se dice es mentira, son los periodistas, nadie me llamó”

Ante eso, DIEZ se contactó con el exentrenador del Olimpia y aseguró que nadie de Honduras se ha comunicado con él, de momento. “Ja, ja, ja. ¡Qué loco! Lo que se dice es mentira, son los periodistas lo de eso, nadie me llamó”, dijo de forma escueta.

Por otro lado, José Miguel Domínguez, periodista panameño, que ha seguido el tema de cerca, también le consultó por su vía a Troglio. “Míster, buenos días. En Honduras se da por hecho que usted dirigirá allá. ¿Esto es cierto?”, le abordó. “No, amigo. A mí no me llamó nadie todavía. Nadie de ningún lado ni oficial ni nada. Esas son cosas de periodistas. A mí nadie me llama”.

Fenafuth en los próximos día tendrá que oficializar al nuevo entrenador de Honduras, esto por los partidos a encarar en dos meses por la Nations League. Se habla que de momento sería un entrenador interino, por lo que también se mencionan nombres como el de Diego Vázquez, que está sin equipo luego de salir de Motagua.