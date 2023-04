Nayrobi Vargas envía claro mensaje a Honduras: “Cualquier selección que me pida primero la voy a agarrar”

¿Te bajonea que a veces no te tomen en cuenta? “No, no me bajonea, si no te llevan a un partido no significa nada, debes seguir trabajando”.

Objetivos con el Dallas tras la eliminación de Honduras en el Premundial: “Ese día fue muy triste, no sé qué pasó, así es el fútbol, hay que seguir trabajando, acá estoy feliz, quiero jugar en el segundo equipo y que en el futuro me firme el FC Dallas”.

¿Dónde se ve en cuatro o cinco años? “Siempre van a haber muchas oportunidades, pero yo no pienso en eso, estoy pensando en el segundo equipo”.

El sueño de jugar en el FC Dallas: “Si viene la oportunidad, yo lo voy a agarrar, es un sueño jugar acá”.

¿Era un sueño jugar en Honduras o algo que merecías? “Es un sueño, es una pasión jugar por “La H”, es familia, siempre es un honor jugar con “La H”.

¿Qué opina sobre que algunos compañeros están levantando la mano para que sean convocados al Mundial Sub-20? “No sé mucho de esas cosas, pero siempre estoy preparado con cualquier oportunidad que tenga”.

Sobre el seguimiento de la Bicolor a los jugadores Sub-17: “Para el próximo Sub-20, pero en este 2023 vamos a reunirnos otra vez”.

¿Van a seguir en la Selección de Honduras? “Sí, muchos van a seguir, pero a ver qué pasa”.

¿Siempre apuntará a la Bicolor? “El que venga primero, a ese le daré la oportunidad más rápido”.

¿No descarta a Estados Unidos? “Sí, cualquier selección que me pida primero la voy a agarrar”.