¿Qué cosas debe cambiar Honduras para los próximos dos juegos de la eliminatoria?
2025-09-11
Estadísticas
Liga Nacional
Rafael Villeda habla de Honduras y la ilusión del Mundial: "Tenemos una gran oportunidad con dos partidos de local"
Legionario hondureño se autodescarta en la Selección de Honduras: "Estará complicado regresar en octubre"
Luis Palma pide disculpas a su esposa por autógrafo a hincha en Curazao y deja mensaje a Mendilibar: "Agradecido con esa persona"
Amado Guevara revela el movimiento del Fantasma Figueroa que facilitó el triunfo: "Nosotros aprovechamos ese hueco"
42 años después
"Sin Maradona, hubiese sido el número 1": regresa al fútbol con 83 años y este es el verdadero motivo
NO SE VIO EN TV
Insulto del "Fantasma" a periodista, el beso de Supremo a Milagro y el seleccionado que dejó en problemas a Honduras
Prensa tica
"Lejos del Mundial", "Cobarde" y "Gracias Haití": en Costa Rica llenos de cólera piden que lo echen de la selección
REACCIÓN DE PRENSA
"Es el mejor de Honduras" "Así se cierran bocas": la prensa hondureña alaba la actuación de Alexy Vega contra Nicaragua