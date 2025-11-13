Estadisticas de ligas
¿Quién tiene mayor responsabilidad en la penosa derrota ante Nicaragua?
2025-11-13
LO ÚLTIMO
Rueda se calienta en conferencia tras derrota de Honduras y responde por qué descartó a Pinto: "Hoy fue la noche negra"
Panorama Concacaf: A morirnos en Costa Rica ¿Cómo clasifica Honduras al Mundial 2026?
¡Damos vergüenza! Honduras fue un fantasma ante Nicaragua y perdió de clasificarse hoy al Mundial 2026
¡Insólito! Reinaldo Rueda dejó fuera a Erick "Yio" Puerto y José Mario Pinto: ¿quién ocupó el lugar en la banca de Honduras?
¡AMBIENTAZO!
Furor catracho en Managua, la fiesta que prepara Honduras si clasifica al Mundial y chica de Nicaragua roba suspiros
Mundial 2026
Haaland logra el récord que ni Messi ni Cristiano habían conseguido en toda la historia: Noruega acaricia el Mundial 2026
En Brasil
Oscar dos Santos recibe una de las peores noticias de su vida y esta fue la respuesta que dio a sus 34 años: "Podría..."
reacción prensa
"Que se repita el sueño" "pongan huev**": la prensa reacciona motivada a la clasificación de Honduras al Mundial 2026