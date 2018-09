Andy Najar y Emilio Izaguirre se estrenan en Europa League

Los hondureños Andy Najar y Emilio Izaguirre hacen su debut este jueves en la Europa League con el Anderlecht y el Celtic, ambos tratarán de conquistar uno de los torneos más importantes del Viejo Continente.

El equipo belga viajó hasta Eslovaquia para enfrentar al Spartak Trnava en el estadio Antona Malatinského, una visita complicada para el catracho y los púrpuras, este choque arranca a la 1:00 de la tarde hora hondureña.

Mientras el Celtic de Emilio reciben en el Celtic Park al Rosenborg de Noruega, los de Brendan Rodgers tratarán de aprovechar su condición de local, el partido será a la 1:00 PM.

Najar y Emilio vienen teniendo participación con sus clubes en el torneo de liga, en la Europa League no será la excepción.

OTROS PARTIDOS IMPORTANTES

Sevilla Vs Standard de Liege 10:55 AM

Villareal Vs Rangers FC 10:50 AM

PAOK Vs Chelsea 10:55 AM

Olympique Marsella Vs Eintracht Frankfurt 10:55 AM

Lazio Vs Apollon Limassol 10:00 AM

F91 Dudelange Vs Milan 1:00 PM

Arsenal Vs Vorskla Poltava 1:00 PM

Celtic Vs Rosenborg 1:00 PM

Sporting Vs Qarabag 1:00 PM

Spartak Trnava Vs Anderlecht 1:00 PM