Agenda legionarios: Choco Lozano regresa al Camp Nou

En la Liga123 de España Jona Mejía con el Lugo se miden el sábado ante Zaragoza a las 10 am y dos horas después, Bryan Acosta y Tenerife juegan de visitante ante el Córdoba 12:30 am.

Siempre el sábado, en la Liga MX, el Necaxa de Brayan Beckeles buscará seguir sumando cuando visiten al Toluca en el Nemesio Diez, el partido será las 4:00 de la tarde.

Por otro lado en la MLS, Alberth Elis, Romell Quioto y Boniek García con el Dynamo buscarán ganarle al Orlando City. Este duelo arrancará a las 5:30 de la tarde el sábado.

Los Lobos BUAP en México tendrán una visita complicada cuando visiten la casa del León. El lateral derecho Félix Crisanto y el volante Michaell Chirinos puedan seguir teniendo minutos. El partido será a las 6:00 pm.

Leer: legionarios que serán convocados a la selección para los amistosos ante Emiratos

LA ACTIVIDAD EL DOMINGO

En Portugal el delantero Bryan Róchez y el lateral izquierdo Wesly Decas del Nacional de Madeira visitarán al Feirense (9:00 AM) en partido correspondiente a la jornada 6 de la liga portuguesa.

En Costa Rica, la Liga Deportiva Alajuelense de los catrachos Alex lópez, Roger Rojas y Luis Garrido reciben al Grecia, a las 11:00 AM.

Horas más tarde el “Choco” Lozano y el Girona protagonizan el partido más atractivo de visitantes ante FC Barcelona en el Camp Nou. El club catalá de la mano de Messi marcha líder en la Liga de España.

El juego arranca a las 12:45 del medio día.

SÁBADO

Anderlecht vs Standard de Lieja 10:00 AM ( Andy Najar )

Real ZaragozaVS Lugo 10:00 AM ( Jona Mejía )

Córdoba VS Tenerife 12:30 PM ( Bryan Acosta )

Toluca VS Necaxa 4:00 PM ( Brayan Beckeles )

Orlando City VS Houston Dynamo 5:30 PM (Romell Quioto, Elis, Boniek )

León VS Lobos BUAP 6:00 PM (Chirinos, Félix Crisanto )

DOMINGO

Kilmarnock VS VS Celtic 5:30 AM (Emilio Izaguirre )

Feirense VS Nacional 9:00 AM ( Bryan Róchez, Wesly Decas )

Philadelphia Union vs Sporting KC 11:00 AM ( Roger Espinoza)

Alejuelense VS Grecia 11:00 AM ( Alex López, Garrido,Roger Rojas )

Barcelona VS Girona 12:45 PM ( Anthony Lozano)

Vancouver Whitecaps FC VS FC Dallas 5:00 PM (Maynor Figueroa)