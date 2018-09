Garrido arriesgó el físico en una jugada y dice que lo que hace es normal

data-show-count="true" data-lang="es" data-width="500px" data-align="right" data-size="large">Seguir a @kelvinDIEZ

Luis Fernando Garrido es un jugador que no tiene miedo para meter la pierna y ahora la cabeza en las jugadas donde recupera balones para ayudar a su equipo y en Costa Rica está dando de qué hablar tras la arriesgada acción del fin de semana.

El catracho que en noviembre del 2015 se rompió todos los ligamentos de la rodilla en un encuentro contra México y donde estuvo a punto de morir, volvió con más fuerza. En Costa Rica con la camisa del Alajuelense recuperó una pelota en el suelo con la cabeza.

Leer: ROGER ROJAS ANOTA EN TRIUNFO DEL ALAJUELENSE

Los aficionados de la Liga llenaron los foros por la acción de Garrido donde demostró que por recuperar una pelota es capaz de hacer cualquier detalle. El futbolista reaccionó y dijo que es normal hacer estas acciones.

“Es una jugada que para mí es normal. Siempre he dicho que cundo sea para el bienestar del equipo si hay que arriesgar hay que hacerlo. Siempre me gusta arriesgar cuando se trata de hacerlo de la mejor manera y así es el fútbol y cuando me ha tocado hacerlo lo hago con mucho gusto por el equipo que estoy representando”, comentó “La Fiera”.

El Alajuelense marcha primero en la liga tica donde los tres hondureños son protagonistas: Alex López es el líder en asistencias con seis, Roger Rojas, goleador con cuatro tantos y por supuesto Luis Garrido haciendo el trabajo de obrero, recuperando balones.

“Garrido no pensó en nada más que no fuera defender los intereses de su equipo y actuó así, sin miedo alguno, a pesar de aquella escalofriante lesión que sufrió el 17 de noviembre de 2015 cuando se rompió los seis ligamentos de la rodilla derecha en un amistoso entre México y Honduras”, opinó la periodista de diario La Nación de Costa Rica, Fanny Tayver Marín sobre la acción del contención catracho.