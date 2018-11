Chirinos: “Me gustaría el profe Héctor Vargas para dirigir la Selección”

Michaell Chirinos, atacante de Lobos Buap de la primera división de México, regresó al país tras su participación en el torneo Apertura en el que no lograron clasificar a la liguilla, pero cerraron de muy buena manera la campaña pensando en lo que será el Clausura y con el objetivo principal de alejarse de la zona de descenso.

Cómo valoras tu primera temporada en México?

Bien, creo que de la mejor manera, siempre traté de darle mucho a Lobos de mi talento, me gané la confianza del profe y eso es importante para mí.

¿Era lo que te esperabas o diste más?

Creo que di un poquito más, no me imaginé realizar lo que hice hasta el momento, pero creo que fue la confianza que me brindó el profe Paco y los compañeros, eso me ayudó a sobresalir en la liga.

¿Pasa por la mente irte a otro país?

La idea era salir al extranjero, ya estoy en un club importante como Lobos. Voy paso a paso y darme a demostrar, ya lo demás será bendición de Dios.

¿Dejaste buenas sensaciones en el técnico?

Yo tenía la confianza del profe, él sabe que tengo mucho para aportarle.

¿Con qué gol te quedas de la temporada?

Con el primero que le anoté a Pumas, yo estaba ansioso porque no me llegaba el gol y fue la apertura de Michaell Chirinos en México.

¿Pero allá no juegas como delantero?

El profe me maneja en tres posiciones. Volante izquierdo, derecho y otras atrás del delantero. Uno debe adaptarse a lo que él quiere.

¿Sientes que has mejorado tu nivel en México?

Claro, estoy en una liga competitiva, rápida, eso me ha ayudado, mentalmente y físicamente estoy bien y eso es importante para enfrentar cada partido.

¿Si te llega una oferta de otro club la aceptarías?

Sí, claro. Yo pertenezco a Olimpia y estoy a préstamo. Mi prioridad es seguir en el extranjero y no importa el equipo que sea.

¿Cómo ves el panorama en la Selección Nacional?

Hay un grupo fuerte con una experiencia y juventud que se está jugando de titular en los equipos en el extranjero y eso es importante.

¿Cómo debe ser la forma de juego del técnico de la H?

Un técnico que entienda las cualidades del jugador hondureño, ya que somos fuertes, rápidos, pero sobre todo que lo sepa respetar y lo valore.

¿Hoy no se puede dar un paso en falso en la clasificación al Mundial?

Yo veo esta Selección más fuerte que antes, eso será muy importante, hay jugadores más calidad y lo han demostrado.

¿Antes no se respetaba al jugador de la Selección?

No quiero entrar en ese tema, simplemente es importante que lo respeten al jugador hondureño para que pueda dar lo mejor.

¿Esta Selección la observas más fuerte que la pasada?

Con el profe Jiménez miré la Selección distinta, más dedicada, alegre, el grupo más compacto.

¿Piensas que el técnico debe ser nacional o extranjero?

Para mí un técnico nacional sería el ideal, creo que hay muchos técnicos que le han aportado mucho al país. Me gustaría el profe Vargas, yo lo tuve en el Olimpia y sé que es una persona muy seria, dedicada. Para mí sería una buena opción, pero hay gente que decide.

¿Había mucha tensión antes?

Sí, era muy difícil venir a la Selección antes por ciertas cosas y a uno como jugador le complican y no son temas que me corresponden.

LO DIJO CHIRINOS:

"Pertenezco a Olimpia y estoy a préstamo (Lobos). Mi prioridad es seguir en el extranjero y no importa el equipo que sea. No soy de escoger país, solo quiero demostrar mi talento”.

"Desde que comencé a jugar con Olimpia profesionalmente, yo quería participar en la liga mexicana y de ahí me siento contento, pero el anhelo es ir a Europa”.