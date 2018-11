Actualidad: Legionarios hondureños renuevan, sin equipo y otro regresa

Los legionarios hondureños no la pasan bien por los momentos en cada uno de sus equipos en las diferentes ligas del mundo. Unos tienen la fortuna de que ya fueron renovados, pero otros se quedaron sin contrato y ya anunciaron que no los ocuparán.

Maynor Figueroa no entra en los planes del Xolos de Tijuana

Romell Quioto

El atacante hondureño se quedó sin contrato con el Houston Dynamo de la MLS, pero el conjunto de Texas anunció este miércoles que ya arreglaron para que continúe en sus filas.



Maynor Figueroa

El defensor hondureño de 35 años se quedó sin contrato con el FC Dallas y el club de la MLS anunció que no será renovado, pero ya se conoce que Xolos de Tijuana de México lo busca.



Luis "Buba" López

El portero hondureño de 25 años estuvo a préstamo por una temporada con Los Angeles FC de la MLS, el conjunto norteamericano anunció que no comprará al guardameta y ahora tendrá que regresar al Real España.



Luis Garrido

El contención hondureño tiene contrato hasta el 2019 con el Alajuelense de Costa Rica, pero el presidente del club tico declaró que se alargará su vínculo.



Alex López

El volante hondureño de 26 años es complicado que siga en el Alajuelense de Costa Rica, el mismo presidente del equipo tico aceptó que hay ofertas.



Roger Rojas

Uno de los mejores atacantes del fútbol de Costa Rica no seguiría en el Alajuelense, han llegado muy buenas ofertas por el hondureño, así lo dijo Fernando Ocampo, presidente del equipo.



Emilio Izaguirre

El defensor hondureño de 32 años regresó este torneo al Celtic de Escocia, pero solo ha podido sumar 11 minutos en 13 partidos que ha jugado su equipo. Medios locales ven poco probable que siga.



Alberth Elis

El delantero hondureño de 22 años todavía tiene contrato con el Houston Dynamo, asegura que si sale del club es para irse a Europa.