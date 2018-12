Se tambalea la contratación de Henry Figueroa por el Alajuelense de Costa Rica

Seguir a @Giancarlo_casta

Cuando todo estaba listo para que el defensor hondureño Henry Figueroa viajara a Costa Rica y unirse al Alajuelense, ahora su fichaje se tambalea y está a punto de caerse.

Cristian Cálix es fichado por el Atlas de México

Henry tenía que viajar el pasado miércoles junto con Alexander López, Roger Rojas y Luis Garrido para unirse a la pretemporada del conjunto 'manudo', sin embargo detalles en su contrato han impedido que haya un acuerdo total.

Según conoció DIEZ, el jugador no volará mientras no le mejoren las condiciones que ha pedido en su contrato, de no ser así, se tendrá que quedar cumpliendo su vínculo con el Motagua.

Esta decisión de Figueroa ha causado enfado en la junta directiva del club tico, misma que podría hacer que se caiga toda la negociación y busquen a otro defensor.

El hondureño pide una mejora en su salario, además de tener bonos por logros del equipo en la temporada y una reducción en su cláusula ya que se la están poniendo en 500 mil dólares.

Aunque en Costa Rica varios medios de comunicación aseguran que la negociación ya se cayó de forma definitiva, Alajuelense busca ver si existe un acuerdo o definitivamente bus opciones.