La historia detrás del “Rodman” hondureño fichado por el Alajuelense

Su forma de ser es única, su apariencia incomparable y pensamiento como ninguno. Tiene 33 tatuajes en todo su cuerpo y cada uno con significados especiales.

En la calle mucha gente lo mira con miedo, pero los aficionados de Motagua lo aman porque deja todo en la cancha y ahora serán los aficionados del equipo tico. Es la historia de Henry Figueroa, el defensor que ha sido fichado por el Alajuelense de Costa Rica y que sueña con algún día tener todo su cuerpo lleno de grabados.

Leer: ASÍ ANUNCIÓ MOTAGUA SU FICHAJE

“A mí, siempre me ha gustado andar bien vestido y a la moda. Me gustan los tatuajes y pintarme el pelo, es algo que lo traigo, eso me cambia mucho mi forma de ser. La gente dice que me parezco a Dennis Rodman, pero en realidad a quien admiro es al cantante rapero Chris Brown. Todo lo que hace vengo yo y lo imito', contó Figueroa, quien es oriundo de Santa Fe, Trujillo.

El rostro de su hija Briany, que ahora tiene cuatro años de edad. “Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Me cambió totalmente”.

“Tengo 33 tatuajes en mi cuerpo, inicié con uno pequeño, con el nombre de mi abuela y como la gente dice esto es adictivo, comencé con uno y ahora quiero tener todo mi cuerpo tatuado', siguió contando.

Figueroa tiene todo tipo de tatuajes en su cuerpo. “Cada uno tiene un significado especial, tengo desde versículos de la Biblia, nombres de mi madre, mi abuela y mi hija. También ando el rostro de mi hija, el nombre de un amigo que mataron en La Ceiba y hasta la pata de mi perra”, reveló.

El tigre que lleva tatuado en su cuello significa la garra que pone en cada partido cuando está en la cancha.

“Uno de los importantes es el de Mario Bros, que es el juego que la mayoría de nosotros disfruta. Marco fechas importantes y hasta el número de identidad”.

MUCHO DOLOR

El defensa que ahora vestirá la camisa de la Liga Deportiva Alajuelense cuenta que no es fácil hacerse un tatuaje porque duele mucho y además la gente piensa mal de las personas que los andan.

“El que más me ha dolido es el rostro de mi hija en el abdomen. El que miran del cuello no duele mucho. Esto es un estilo de vida, es un arte y la gente acá no lo mira así', expresó.

Esta es la fecha de su cumpleaños. Hoy recibió de regalo el contrato con la Liga Alajuelense tica.

“Cuando camino por el Mall, la gente me queda viendo y deben pensar que soy marero (Pandillero). Me quedan viendo y cuando yo los miro me quitan la vista. Ahora que saben que soy jugador no me temen. Ahora es más fácil”, concluyó Figueroa.

En la nuca tiene marcada su fecha de nacimiento, que es el 28 de diciembre de 1992 (hoy es su cumpleaños). Asegura que es un tatuaje bastante valioso.

DATOS

El defensa jugó seis años con Motagua. Subió al primer equipo en 2013. Tiene 26 años.

El zaguero ha sido tomado en cuenta para la Selección Nacional en partidos eliminatorios.

El último tatuaje que se hizo fue un tigre en el cuello. Nos explica que representa la furia con que debe jugar cada partido.