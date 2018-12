Alex López usará número de crack en el Alajuelense de Costa Rica

El volante hondureño Alex López, quien milita en el Alajuelense de Costa Rica, tendrá una responsabilidad muy grande en su espalada de cara al nuevo torneo, y es que el equipo tico ha decidido cederle la camiseta con el número 10.

Luego de eso, el catracho adujo para las redes sociales del club, sentirse orgulloso de portar dicho número y que es una bonita experiencia en su carrera.

"Al final el número no es el que juega, pero creo que me familiarizo mucho con la camisa 10, gracias Dios la he usado desde pequeño en la Selección de Honduras, ahora se me da la oportunidad aquí y es algo bonito para mi carrera".

Y siguió: "Lo que importa es lo que se hace en la cancha, el número es secundario, es un orgullo portarlo en el equipo", culminó.

Aléx en las campañas anteriores había utilizado el dorsal 11 con el cual anotó cinco goles con los rojinegros. López, Debutó el 18 de enero de este año, en el encuentro que perdieron 4-1 ante Pérez Zeledón.

En el Alajuelense también juegan los catrachos Roger Rojas, Luis Garrido y la recién incorporación Henry Figueroa.