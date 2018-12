Maynor Figueroa: “Me confirmó mi agente que ha tenido acercamientos”

El defensor hondureño Maynor Figueroa aceptó que desde este domingo su agente le ha confiado que ya existe acercamiento con un equipo sudamericano que sería el Peñarol de Montevideo.

El capitán de la Selección de Honduras dijo que por ahora está disfrutando de la familia. “No hay nada confirmado o concreto por el momento. Contacto directo no ha existido pero casualmente hoy me confirmó mi agente que había tenido acercamientos pero nada oficial y habrá que esperar”, dijo Figueroa a Televicentro.

Figueroa declaró que nunca existieron contactos con Xolos de la Liga mexicana. “Totalmente falso lo de Xolos de Tijuana y es totalmente falso lo que se ha dicho si bien es cierto trabajé durante tres años con Óscar Pareja. De momento no tengo nada concreto y por ahora solo estoy enfocado en la familia”.

Sobre su salida del equipo de la MLS donde era uno de los referentes, aclaró el por qué no renovó. “Terminé mi contrato con el FC Dallas, fue una renovación completa, con nuevo entrenador y quieren jugadores jóvenes. Solo les agradezco por el trato que me dieron”, afirmó el zaguero.

Maynor no descarta regresar a los Albos del Olimpia, equipo que urge de zagueros centrales, pero por ahora es muy difícil. “De que me gustaría regresar al Olimpia, por supuesto que sí, fue el equipo que me dio la oportunidad de salir al extranjero y sería bonito. De este momento no hay nada y las prioridades están siendo otras”, explicó el hondureño.

Maynor habló del nuevo entrenador de la Selección y el proceso que se iniciará en 2019 donde hay Copa Oro. “Estar en la Selección es motivante y mantenerse es una gran bendición y te lo puedo decir de que cuando uno no está lo extraña. Uno siempre quiere una oportunidad y ojalá pueda estar en este nuevo proceso, ser llamado y si así lo es estará listo para colaborar, sumar y ayudar a los jugadores jóvenes”.

Finalmente dejó muy claro su futuro. “No tengo prisa por firmar porque puedo ser contratado en cualquier momento, pero que se haga lo que Dios quiera. Estoy esperando, soy profesional”, explica el defensor de la Selección de Honduras.