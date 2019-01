Jona Mejía a las puertas de su salida del Lugo de la segunda de España

Los legionarios hondureños fichan para nuevos clubes con la mente puesta en sobresalir y poder dar el salto a un equipo grande, específicamente en la Segunda División de España. Es el caso de Jona Mejía quien sus malos números le abren la puerta de una inminente salida del Lugo.

Según informó Diario As, la mala campaña del club y la poca productividad en el cierre de año, les obligaría a renovar su plantilla y uno de los sacrificados podría ser el hispano-hondureño.

"En una supuesta rampa de salida se podrían encontrar el delantero Jona, que no ha rendido al nivel esperado y sobre el que se plantea revocar la cesión del Córdoba, y no se descartaría alguna otra. Los próximos días podrían ser decisivos en este aspecto", informó As.

La ficha del delantero pertenece al Córdoba, club que lo mantiene cedido al Lugo. Mejía apenas a jugado ocho partidos, su posición le obliga a romper las redes cosa que se le ha negado.

Si el catraho sale de los luguenses, ya el Cultural Leonesa quienes militan en la Tercera División le abre las puertas, así lo informó diariodeleon.es.

"El jugador internacional con Honduras cuenta con informes favorables y el visto bueno del técnico José Manuel Aira. Y es que la indudable calidad técnica y táctica del delantero hispano-hondureño no ha pasado por alto para el entrenador ponferradino, quien lo conoce ya desde hace algún tiempo y al que Aira siempre ha tenido en su agenda. La Cultural lleva trabajando con el ‘nueve’ top desde hace tiempo. El club leonés tiene en su agenda a Jona Mejía, delantero del Lugo", agregó el diario.