Cerrado acuerdo entre Tenerife y FC Dallas por el fichaje de Bryan Acosta

El fichaje del volante hondureño Bryan Acosta para con el FC Dallas de la MLS está prácticamente cerrado tras anunciar medios de España que ya se llegó a un acuerdo.

Leer más: El millonario negocio del Tenerife con la venta de Bryan Acosta

Confirman desde tierras españolas que la MLS aguarda para completar con el papeleo correspondiente y así oficializar la vinculación del catracho por el equipo tejano.

El fichaje de Acosta por el FC Dallas se cerraría cerca de los 3 millones de euros, un negocio redondo para el equipo tenirfeño, quien nada más invirtió 50 mil euros por él.

Según el medio ElDía de Tenerife, Bryan Acosta no quería seguir y José Luis Oltra, técnico del los azuliblancos, no le encontraba acomodo por lo que el jugador forzó su salida.

Es así como mediocampista está a horas de ser oficializado como nuevo jugador del FC Dallas de la MLS.

El acuerdo de Acosta a la MLS es así:

1. El Tenerife pagó por Acosta al Real España 50 mil euros.

2. La venta al FC Dallas de la MLS es cercana a 3 millones de euros.

3. Cobrar en -1 año garantiza un salto al tope salarial (no por la cantidad completa)

4. Hasta 2 fichajes dependen de su salida del Tenerife

5. El jugador no quería seguir y Oltra (Director deportivo del Tenerife) no le encontraba acodo. FUENTE: Periodista Juanjo Ramos

OTROS HONDUREÑOS EN LA MLS

Boniek García (Houston Dynamo)

Romell Quioto (Houston Dynamo)

Alberth Elis (Houston Dynamo)

Roger Espinoza (Sporting Kansas City)