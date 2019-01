Bryan Róchez y el sueño "imposible" que cumplió anotándole a Iker Casillas

Bryan Róchez ha vivido este lunes 7 de diciembre uno de los momentos que jamás olvidará en su carrera cuando su equipo Nacional enfrentó al Porto.

El delantero hondureño ha logrado anotarle nada más y nada menos que a Iker Casillas, el portero campeón del mundo con España en 2010 y leyenda del Real Madrid.

Al minuto 39 del primer tiempo le quedó un balón en el área y de zurda logró vencer a Casillas con un remate cruzado y a ras de césped, fue le 1-1 parcial del juego.

El joven delantero de 24 años un día antes concedió una entrevista a DIEZ y reveló que no se sentía preparado para anotarle a Casillas por la grandeza que representa y la admiración, pero que sería un sueño poder anotarle-

¿Estás listo para anotarle a Iker Casillas? "La verdad que no ja, ja, ja. He estado esperando este partido, es un portero que siempre lo he admirado desde niño, a pesar que no es tan alto ha sido un jugador extraordinario, uno de los mejores de la historia", dijo nervioso antes del encuentro.

"Estoy feliz porque voy a vivir ese sueño que desde pequeño lo he tenido, primeramente se me cumpla anotarle porque sería una historia muy bonita para contarle a mi hijo y a mi familia", confesó.

Bryan Róchez está realizando una temporada brillante en el Nacional, lleva ocho goles.

Con este tanto anotado al Porto, Róchez ha llegado a su octavo gol esta temporada en la primera división de Portugal y comparte el tercer lugar en la lista de máximos artilleros de esta competitiva liga europea.

LOS 8 GOLES DE RÓCHEZ EN PORTUGAL