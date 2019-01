Entrenador de Peñarol evita hablar del interés por el hondureño Maynor Figueroa

Diego López, entrenador de Peñarol, habló en conferencia de prensa este jueves antes del primer partido amistoso de la temporada sobre las posibles incorporaciones del equipo.

Te puede interesar: El mensaje de Alberth Elis al Choco Lozano tras su gol contra el Atlético de Madrid



El técnico descartó la llegada del ecuatoriano Frickson Erazo, quien se mencionaba como posible alta para el club pero tras no pasar las pruebas físicas este quedó fuera de las opciones.



“Lo de Erazo ya se sabe lo que pasó, prefiero no hablar de jugadores que no están", dijo López al ser preguntado por la situación del futbolista.







Tras no darse el fichaje del ecuatoriano, se abre la posibilidad para que el hondureño Maynor Figueroa llegue al club aurinegro ya que Peñarol tiene la necesidad de un defensa central.



A Diego López le preguntaron sobre el interés en el catracho, pero evitó referirse a él ya que prefiere hablar de jugadores que ya están en el plantel.



"Es un mercado que está abierto para nosotros, van a llegar jugadores pero prefiero no hablar de ese tema, son jugadores que no están con nosotros”, aseguró López.



Peñarol se prepara para enfrentar al Miami United en el estadio Ted Hendricks en Hialeah en lo que será el primer partido amisto de la temporada.