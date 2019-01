Bryan Róchez: "Trabajo para llegar a un club grande de Europa"

Bryan Róchez es en la actualidad uno de los mejores legionarios, pues se encuentra en el tercer lugar de la tabla de goleadores en la Primera División de Portugal.

El seleccionado hondureño, que juega para el Nacional, acepta que vive uno de sus mejores momentos, tras haberle anotado el lunes pasado a Iker Casillas en la derrota 1-3 ante Porto.

"Contento con el trabajo que se está haciendo y creo que es uno de mis mejores momentos, tomando en cuenta que cuando estuve en Real España anoté 10 goles en dos torneos seguidos, se me están dando las cosas. Tras el partido ante Porto hubo enojo por no poder ganar ni sacar un punto, luego al hablar con la familia me di cuenta de lo importante que fue el gol contra un portero legendario, ese momento quedará marcado en mi vida aunque no es el gol más importante en mi carrera", comenta.

Tras esa diana, surgió un rumor en torno al interés del Porto en contar con sus servicios, a lo que él aclaró: "La verdad a mí me comentaron de esa noticia y por lo pronto aquí no se escucha de esa oportunidad del Porto, creo que es un simple rumor. En el caso de ellos se ha hablado de otro delantero, de mi nombre nada. Por medio de mi representante sí ha habido contactos con un par de equipos, pero solo eso hasta el momento y esperamos ese interés al final sea un interés serio, sino pues seguimos trabajando y esperar, es de clubes que no son de Portugal".

Eso sí, el exjugador de Real España afirma que seguirá trabajando para llegar a un referente en el Viejo Continente.

"Si se escucha mi nombre pues que bueno porque se está viendo mi trabajo, creo que es algo importante y para eso trabajo. Trabajo para llegar a un club grande de Europa, ojalá se pueda dar ya sea en Porto, otro de Portugal o de Europa", cerró.