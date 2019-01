Roger Rojas sobre su futuro: "Ustedes me preguntan todos los días, pero ya me cansó"

En Costa Rica no están tan claros si Roger Rojas va a seguir con la Liga Deportiva Alajuelense, y más cuando lo vieron de suplente en el partido de ayer ante el Santos (3-1 ganaron).

El catracho ingresó en el segundo tiempo y el jamaicano Maalique Foster fue titular. Uno de ellos saldrá para poder darle el cupo de extranjero al hondureño Henry Figueroa.

"Muy contento gracias a Dios pudimos ganar y pude anotar, así que le doy la gloria a Dios y a seguir trabajando", dijo Roro tras finalizar el juego, donde logró anotar.

Luego fue preguntado sobre su futuro por la prensa de Costa Rica. "Es un momento difícil, complicado, pero no estaba en eso, está en Dios y en la directiva. La decisión ya la tomé hace días, entonces como le digo debo seguir trabajando, aprovechando. Tenía que ayudar al equipo como volante derecho, inicié ahí y terminé como delantero, donde el Profe me mande, tengo que ayudar al equipo”, explicó.

Roger Rojas dejó claro que es la directiva quien debe tomar una decisión y que él ya está cansado del tema.

"Esas son preguntas que le tienen que hacer a la dirigencia. Ustedes me preguntan todos los días, pero también me cansó. Espero que ese tema ya quede atrás, a un lado, porque eso no está en mis manos. Simplemente yo tengo que hacer mi trabajo. El profe me metió y traté de ayudarle al equipo con un gol y gracias a Dios que ese gol nos dio la calma para los tres puntos”, manifestó.

El goleador del Alajuela ya había confesado que tenía hasta seis ofertas millonarias para irse, una de ellas del fútbol de China, pero no lo aceptó.

"Si me tocó entrar de cambio y había que hacerlo de lo mejor, con una buena disposición para darle ejemplo a los jóvenes, a los compañeros de que, si me toca estar en la banca estar con buena cara no de mal humor, sino que tratar de aprovechar cada minuto. Traté de dar lo mejor de mí y por dicha y le doy gracias a Dios que logré anotar", señaló.

“Sí porque estoy contento así que no quiero que se siga hablando ya de ese tema. Créamelo me canso, se cansa mi familia y también la afición que la prensa maneja que se va, se queda, se va, se queda. Me quedo, me quedo, estoy aquí feliz contento y le doy gracias a Dios por estar acá", concluyó.