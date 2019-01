Choco Lozano: "Estoy en un estado de forma bueno y me siento feliz"

El delantero hondureño Choco Lozano se ha mostrado contento tras lograr con el Girona la clasificación a cuartos de final de la Copa del Rey y ha dicho que no ha sido fácil. Sus palabras dejan claro que estaba con una enorme presión.

"Significa mucho para la ciudad, para el club (clasificar a cuartos en la Copa del Rey) porque es segundo año en primera división porque tiene una misión clara que es mantener la categoría. Este es un triunfo para toda la ciudad, la gente lo está viviendo con mucha alegría, igual nosotros los jugadores y es algo histórico porque el club nunca había llegado a estas instancias", comenta Lozano.

El artillero alaba a su entrenador Eusebio Sacristán quien lo puso de titular en los dos encuentros de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. Dice que esto era lo que necesitaba para buscar el gol, el segundo que anota de forma oficial con los catalanes en su año y medio que lleva en Girona.

"Es algo positivo porque nos da confianza y estamos todos contentos. El entrenador es el más feliz por esta clasificación y en especial conmigo después de la clasificación ya que en el partido donde anoté en la ida porque confió en mí. Siempre que puede habla conmigo y me da consejos, palabras de ánimo, que siga trabajando y que los resultados llegarán después del trabajo", afirmó a TVC.

Lozano ha sido duramente criticado por no anotar, pero tiene una coraza de confianza. "Estoy contento y feliz por la participación y a disfrutar esto que es histórico para esta ciudad y para el club y pensar en lo que viene. En el primer partido lo hice bien, estoy contento por el gol y más por tener minutos en Copa del Rey, para mí significa mucho anotar y tener minutos. El gol me dio confianza y estoy en un estado de forma bueno y me siento feliz".

Finalmente explicó: "Me gustaría tener más participación pero no es fácil pero esto es de a poco, no es fácil estar jugando en Europa, más en un equipo como el Girona que tiene jugadores consagrados, pero estoy contento porque sigo creciendo y sigo trabajando para mejorar", declaró.