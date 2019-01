Eusebio Sacristán: "Esta derrota contra el Betis nos hará más fuertes"

Eusebio Sacristán, entrenador del Girona, lamentó la derrota sufrida este domingo en el último minuto contra el Real Betis en La Liga.

"Lamentablemente se nos ha ido el resultado positivo que teníamos. Tenemos que aceptarlo y mirar adelante. Felicitamos al Betis por su partido, pero también a nuestros jugadores por su esfuerzo, su mentalidad y su espíritu durante los 90 minutos", dijo el técnico tras el partido.



Sacristán fue preguntado acerca de la 'crisis' en que se encuentra el Girona tras solo conseguir cuatro de los últimos 21 puntos en la competición liguera.



"No le puedo pedir más a los jugadores. Claro que podemos mejorar, hacer un poquito más, pero es en lo que estamos centrados cada día, en dar lo mejor de nosotros y ver en qué podemos mejorar. No nos llega el premio, estamos consiguiendo algunos empates, nos llegaron algunas derrotas. Hay que ser fuertes anímicamente para seguir creyendo que estamos en el buen camino", aseguró.





Además sobre las rotaciones que sufrió el equipo y la sorpresiva no convocatoria de Choco Lozano el entrenador mencionó que "había gente que no jugaba hace una semana".



"Seguiremos gestionando. En relación al miércoles (contra el Atlético de Madrid) había mucha gente fresca, que no jugaban desde hace una semana, sólo repetían tres o cuatro. No creo que haya sido ese el problema por el que hayamos perdido. El rival tiene sus virtudes, las explotó en momentos determinados, les pusimos en dificultades. Parecía que nos podíamos llevar la victoria, pero al final no ha sido así. Tratamos de hacer todo lo posible por conseguirlo", cerró Sacristán.

El Girona ahora se prepara para enfrentar la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey el miércoles 23 de enero en el estadio Santiago Bernabéu contra el Real Madrid.