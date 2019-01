Henry Figueroa sobre los árbitros ticos: "Siento que son muy quisquillosos"

El defensor hondureño Henry Figueroa debutó este sábado con el Alajuelense de Costa Rica en el partido que su equipo perdió 1-0 ante San Carlos por la tercera fecha del torneo Clausura del balompié tico.

Leer más: DT del Alajuelense sobre Henry Figueroa: "Estuvo correcto en todas sus intervenciones"

Al término del encuentro, el espigado defensor habló del árbitro Andrey Vega, quien le mostró tarjeta amarilla al minuto 43 tras una falta sobre Alberth Villalobos.

"El árbitro todo el partido me anduvo reclamando, me advertía y me decía 'ya te tengo en la vista', con el línea fue igual, yo les dije que me dejaran jugar, que ese es mi estilo, no soy un jugador malintencionado", dijo Figueroa al sitio de everardoherrera.com

Y siguió: "Aquí siento que los árbitros son muy quisquillosos, en Honduras se practica un futbol más friccionado y se deja jugar más, es más fluido", confesó.

Además, Figueroa se refirió a su debut con el equipo manudo y considera que los dirigidos por Luis Diego Arnáez tuvieron jugadas claras que no se pudieron concretar.

"Me sentí bastante bien, considero que nos paramos de forma correcta, el equipo tuvo jugadas claras que no pudo concretar y luego llegó esa acción al cierre y no se nos dio el resultado, pero esto no se termina acá", finalizó.