Romell Quioto revela la desilusión que un guardia de Marathón le hizo pasar

Romell Quito, delantero del Houston Dynamo, reveló en sus redes sociales una anécdota ligada con el Club Deportivo Marathón cuando apenas era un joven de 17 años.

Te puede interesar: Romell Quioto anuncia en redes sociales que se separa de su esposa



Quioto es uno de los futbolistas más activos en las redes sociales y sus fans cuando está conectado quieren saber de todo, en cierta ocasión hubo alguien que le preguntó si le gustaría jugar en el Real España. "Nunca en mi vida se me ha pasado por la mente eso", contestó el "Romántico".



Ahora le tocó responder acerca del otro equipo de San Pedro Sula, el Marathón. El delantero realizó una nueva historia de pregunta-respuesta en su cuenta oficial de Instagram donde uno de sus seguidores le consultó acerca de que si alguna vez había hecho prueba con los verdes.



La respuesta de Romell fue la siguiente: "Historia resumida. Tenía 17 años y el esposo de mi hermanastra me llevó, el guardia no me dejó entrar", comenzó escribiendo.



Y agregó: "En eso pasó un negro de mi misma raza y no dijo en qué les puedo ayudar. El esposo de mi hermanastra le dijo al guardia, nunca te vayas a olvidar de este cipote, se llama Romell Quioto".





"Y gracias a Dios hoy disfruto de sus bendiciones", finalizó. El delantero se prepara para enfrentar una nueva temporada con el Houston Dynamo donde se ha convertido en uno de los jugadores referentes del club norteamericano.