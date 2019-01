Douglas Martínez sobre su fichaje en el Real Monarchs: "Es un reto que me contagia presión"

La posibilidad de alcanzar un sueño es lo que hace que la vida tenga sentido. Así se traducen las palabras del joven y mundialista con Honduras en la Copa del Mundo Corea del Sur Sub-20 Douglas Martínez, quien está a pocas horas de subirse a un avión para tener su revancha en el fútbol estadounidense.

Leer más: Douglas Martínez es nuevo jugador del Real Monarchs de la USL

Martínez acordó su fichaje con el Real Monarchs en agosto del año pasado tras su destacada participación en los Juegos Olímpicos y del Caribe Barranquilla 2018. Sin embargo él y su nuevo club determinaron que se quedaran el resto del campeonato en el Vida puesto que la temporada en la United Soccer League (USL) estaba llegando a su final.

Esta vez le dieron la bienvenida de manera oficial a través de las redes sociales de su club por lo que ahora enfrentará un nuevo reto en su corta carrera tras su paso fugaz por el New York RB II en donde logró aparecer en 16 ocasiones marcando cuatro goles, pero no logró quedarse por las negociaciones fallidas.

"Es un gran y nuevo reto que lo voy percibir con lo mejor de mí para que no me pueda costa otra vez y así seguir manteniéndome allí. Hoy Dios me ha dado la revancha para poder hacer mejor las cosas. Con el Red Bull fue una mala decisión entre gerentes, no se pudo dar por las negociones", soltó.

Y agregó: "Desde el año pasado ya tenía la mentalidad de poder llegar bien al equipo, ahora que se dio la oportunidad pues toca hacerlo de la mejor manera. Esto es algo que me contagia de pasión, siempre lo importante es mantener la fe. Ahora me toca ir con la frente en alto para poder hacer bien las cosas".

El delantero entrenó esta tarde con el Club Vida de La Ceiba.

En los últimos días el habilidoso atacante estuvo entrenando con el Vida para mantenerse en forma y este viernes viajará a los Estados Unidos para acondicionarse antes de integrarse a los entrenamientos el próximo 31 de enero.