Jonathan Cisneros: “Yo me siento muy hondureño, he vivido allí”

Con su español al estilo de un norteamericano. Así fue la charla que DIEZ tuvo con Jonathan Cisneros, joven de 22 años que nació en Dallas, Estados Unidos, y que tiene también la nacionalidad salvadoreña y catracha, pues su madre es de Siguatepeque.

El zurdo que jugó en la reserva de Platense allá por el 2017, contó detalles de su reciente con el Leganés de la Primera División de España. Cabe mencionar que estará jugando con el equipo sub-23 y con posibilidad de llegar al equipo estelar.

"Yo vine con un representante que trabaja para una compañía que se llama Genova International, ellos tienen relación con Leganés y mandan jugadores a otros clubes también, todo el 2017 yo estuve en Puerto Cortés cuando estuve en Platense, antes había estado en Honduras pues mi madre es hondureña, es de Siguatepeque. Cuando yo puedo, visito Siguatepeque para visitar a mis tías y mis primos, me encanta Siguatepeque", inició contando.

Acerca de su vida en el fútbol dentro de Estados Unidos y su futuro en Leganés, aseveró: "Yo estaba jugando en el college con Carolina del Norte, estuve con la academia de Leganés desde noviembre del año pasado y pues ahora estoy acá, a uno lo ven jugando. De momento yo voy a estar jugando con el equipo sub-23 pues tengo 22, me han dicho que si trabajo muy bien puedo subir categoría. Soy mediocampista, puedo jugar por la izquierda porque soy zurdo.

El mediocampista hondureño Jonathan Cisneros con la camisa del Leganés de la primera de España.

Con relación a las tres nacionalidades con las que él cuenta, detalla que al país de su padre apenas ha ido una vez, asimismo habló sobre sus objetivos. "A El Salvador solo he ido una vez, por una semana. Mi objetivo es jugar en la Liga Española un día, jugar un Mundial y mejorar para ayudar a mi familia y amigos".

¿Te gustaría con Honduras, Estados Unidos o El Salvador? Le preguntamos, a lo que él contestó: "La verdad es que ahorita no lo he pensado mucho, si los tres países me quieren pues tendría que platicarlo con mi familia. Yo me siento muy hondureño, he vivido en Honduras y crecí en Estados Unidos, tengo amor por los dos países. Tengo amigos en Olimpia, en Platense, de Real Sociedad y sigo mucho el fútbol de Honduras", terminó contando.