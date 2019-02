Roger Rojas tras su increíble fallo ante Saprissa: "No encuentro explicación"

Saprissa y Alajuelense empataron 0-0 en el clásico de Costa Rica este sábado por la octava jornada del torneo Clausura del balompié tico. Uno de los villanos fue el atacante hondureño Roger Rojas quien erró una increíble acción de gol al minuto 70.

Leer más: Saprissa y Alajuelense no se hace nada en un clásico con sabor hondureño

El catracho tras su fallo, habló con la prensa de ese país y adujo que no encontraba una explicación para esa jugada.

"Uno como delantero quiere meterlas todas, pero no se pudo, tengo que seguir trabajando, la vi tan clara que quise meterme con todo", comenzó diciendo Roger.

"Hay situaciones en las que uno como delantero quiere meterlas todas pero no se puede, hoy no fue así, confianza tengo, simplemente no encuentro una explicación", finalizó.

El equipo manudo no pasa un buen momento y se encuentra en la décima posición de la tabla con seis puntos.

Roger registra cuatro dianas en esta campaña con los rojinegros.