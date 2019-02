En Costa Rica preguntan ¿Crean los hondureños división en el Alajuelense?

Aunque siempre han sido conocidos como jugadores trabajadores y sobre todo disciplinados, la radio Columbia de Costa Rica ha sorprendido este viernes al hacer eco, como bien dicen ellos, de un rumor en redes sociales sobre una supuesta mala relación que han causado los futbolistas hondureños en el plantel de Alajulense que vive un momento de crisis de resultados.

El mediocampista Luis Garrido respondió de forma tajante ante la duda que se ha sembrado entre los aficionados de los manudos.

“Eso no existe, en la Liga no existe eso. Todos nos llevamos muy bien, la verdad somos una familia. El hecho de que no se hayan dado los resultados no significa que nos llevamos mal y hago énfasis claro que no”, aclaró Garrido, ex jugador del Olimpia y Deportes Savio en Honduras.

“Nos llevamos muy bien, por ahí a veces las cosas no salen. Esto es fútbol, le puede pasar a cualquier equipo en cualquier parte del mundo. La verdad es que estamos bien, nos sentimos bien y bueno con muchas ganas de seguir trabajando, de levantar el equipo, porque sabemos tenemos jugadores para hacerlo”, puntualizó.

Garrido también se refirió a algunos cruces de palabras que ha tenido con algunos de sus compañeros como Allan Miranda en el clásico frente a Saprissa y Allen Guevara ante Carmelita el miércoles anterior.

“Son cosas de fútbol, a veces esas cosas pasan, pero lo que pasa en la cancha se queda ahí”, aclara.

“Ellos me conocen como soy adentro, se lo toman con mucha calma, saben cómo soy. Siempre pensando en el bienestar del equipo, como ellos. Por ahí a veces uno se calienta un poco, pero son cosas normales en el fútbol”, cerró.