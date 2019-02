Roby Norales relata su vida en Kosovo, país sacudido por la guerra

"El frío desde que llegué está feo, tres grados bajo cero, pero nos estamos adaptando para llegar bien al primer partido y empezar con pie derecho". Es la frase cargada de ilusión con la que Roby Norales, ex delantero de Motagua y Platense, busca alegrar con goles a los kosovares, que con entusiasmo van dejando atrás la guerra de los balcanes que los aterrorizó en el siglo XX.

Leer más: Roby Norales anota gol con el Liria de Kosovo en partido amistoso.

La Guerra de Kosovo fue un acontencimiento que se fraguó en dos etapas y trajo muchísimo dolor a una nación que ha recibido a un catracho entusiasta que también quiere recuperar la alegría, en su caso con goles.



"Yo pensé que la gente sería arrogante y no apoyaría el fútbol", dice Roby con la naturalidad que se expresa alguien que vive una experiencia completamente ajena. "Pero al salir de mi apartamento a comer o al estadio me encuentro con personas que me saludan y piden fotos, son futboleros y este es un ambiente agradable", rescata con la tranquilidad que su acelerado proceso de adaptación le permite tener.



En torno al ambiente laboral en el que se desenvuelve, porque el "deporte rey" ya días se convirtió en un trabajo que requiere sacrificios y tiempos lejos de la familia, Norales menciona que "mis compañeros y personas con las que he platicado me cuentan que el país estuvo en guerra, había mucha matanza con Serbia, pero el país se está acomodando y la ciudad es bonita",cuenta.

Incluso relata que la reestructuración de la joven nación, esto en términos de una independencia que apenas pudo declarar el 17 de febrero de 2008, el ariete que también vivió una experiencia en el Bengaluru de la India, indica que "están terminando de construir edificios y están mejorando, lo que pasaron anteriormente no fue fácil; las personas cuentan que vivían con temor, pero se ha alejado eso y están mejor".





SU DÍA A DÍA

"La zona en que vivimos es bonita, sale mucho la gente a convivir pese al frío, los observamos con mis compañeros venezolanos, colombianos y uruguayos, es bueno saber por dónde uno camina, hemos tratado de averiguar si hay secuelas de la guerra pero no hay rastros de lo que pasó anteriormente", describe en relación a la convivencia que tiene diariamente con los kosovares.



Sobre la alimentación confiesa que es saludable: "La comida no tiene grasa, no existen los pollos y las chuletas fritas, o las baleadas que son comunes en Honduras, aquí es más el vegetal o la carne roja, nada de grasa, eso ayuda para ser más profesional".



Dice estar sorprendido por que "a pesar que no es tan grande el país la gente es amable, te saludan en su idioma al pasar, te dan la mano y piden fotos, solo queda hacerlo de la mejor forma para ganarse su confianza", reseña. De paso, apunta que Kosovo "es un país bien organizado, vas caminando y al cruzar la calle te dan pasada, las calles son muy limpias, no hay delincuencia y uno camina tranquilo por la noche".

PLANO DEPORTIVO

Su arribo al país en el cual nacieron los seleccionados suizos Xherdan Shaqiri, ahora en Liverpool pero ex Bayern Múnich, y Granit Xhaka, figura del Arsenal inglés, quienes a su vez aprovechar para comentar que son verdaderos ídolos allí, fue "por medio de un amigo, después lo manejó mi agente y se dio una posibilidad de ir Panamá, al Honduras Progreso o Real de Minas, pero faltando tres días para que cerraran las inscripcioness no decidimos por esta".



Hizo la pretemporada en Albania y en ese país, vecino y aliado histórico del terruño en el cual vive hoy en día, conoció al colombiano exParrillas One Johnny Riascos.

"Él encantado cuando se dio cuenta que llegué al club, yo no sabía que había jugado allá pero me contó que estuvo en Parrillas; era complicado para ellos con el idioma, es difícil para nosotros los latinos, ya estaban un uruguayo y un venezolano, después vino Armando Nieves (otro cafetero)".



Pese a lo exótico y lejano que es Kosovo, Roby Norales afirma que "jugar en Europa, cerca de Italia, Croacia, Rumania y Bélgica" tiene "una satisfacción enorme al adaptarme al cuerpo técnico y los compañeros; espere ver canchas mejores, pero por el frío y la lluvia, son sintéticas, pero eso no me va a quitar el sueño".



Su despedida no podía ser otra que dejar en claro que nunca, mientras tenga fuerzas, dejará de soñar con la Selección de Honduras que dirigirá el uruguayo Fabián Coito, de quien por cierto ya le hablaron.

"Se viene una era para Catar, espero hacer las cosas bien aquí para tener un llamado; me enteré por DIEZ que era el técnico (Coito), estuvimos hablando con mi compañero uruguayo que lo conoce, le gusta trabajar con jóvenes y las estadísticas lo dicen. Me dicen que el asistente técnico será Miguel Falero, con quien tuve la dicha de trabajar cuando estuvo Luis Suárez".

Este domingo (5:30 am, hora hondureña), en el país que sonríe optimista a la posguerra, podrá comenzar a labrar el camino a la H con su Liria ante el Ferronikeli.