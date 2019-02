Henry Figueroa ya no sería utilizado como central en Alajuelense

En el último partido de la Liga Deportiva Alajuelense ante Carmelita, una de las sorpresas en el 11 fue la inclusión de Henry Figueroa, pero no como lateral derecho.

El seleccionado apareció en ese cotejo en una posición no tan habitual y no lo hizo tan mal. El exMotagua explicó las razones para desempeñarse en este puesto y mencionó que no le fue nada extraño.

“Él (Hernán Torres, técnico) me dijo que me quería poner de lateral porque el partido pasado que jugamos contra Pérez Zeledón hice una subida clarita con ocasión de gol. Ahí fue donde pensó que yo podía jugar de lateral y entonces está bien y le respondí que estaba bien, vamos a hacerlo ahí, usted es el que manda”, contó Figueroa a La Nación.

Y agregó: “Por lo que estoy viendo ahora, creo que me gustaría asumir esa posición de lateral. Como me dijo Alex (López), donde te pongan, tenés que hacerlo de la mejor manera, sabiendo que hay muy buenos jugadores en todas las posiciones, entonces esto es de venir a trabajar de lo mejor y que todo salga a favor de nosotros”, indicó.

Para finalizar, Henry dijo que por velocidad a él no le molesta jugar de lateral con tal de aportar su granito de arena a la causa del club. “Jugué como dos partidos como lateral con el profe (Jorge Luis) Pinto en la Selección, igual no se me dificulta mucho jugar de lateral por mi velocidad, por mis características que tengo y creo que no importa el puesto”, contó.

Alajuelense jugará este domingo a las 5:05 pm de visitante ante el Guadalupe. Figueroa al inicio hizo dupla con José Miguel Cubero, ahora él lo hará como lateral en lugar de Allans Miranda.