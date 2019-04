Alex López: “Si quieren que me quede, yo no tengo problema”

Alex López fue uno de los mejores jugadores anoche en el empate 2-2 ante Herediano. El 10 de Alajuelense dejó en claro que fracasaron en esta campaña ya que el objetivo era pelear por el campenato.

“Es una decepción. Es un fracaso. La meta de la directiva es llegar a la liguilla y luego al título. Este torneo no lo supimos manejar, tuvimos lesiones, complicaciones, expulsados. No pudimos estar todos, en todos los partidos”.

Para nadie es extraño que el tema de las lesiones golpeó mucho al conjunto manudo a lo largo del semestre y eso lo mencionó el hondureño

“Pasaron muchos factores, las lesiones, yo luego de los primeros partidos me lesiono y es de operación. Así fueran varias lesiones, la de Meneses, la de Salvatierra, la de Cubero, eran jugadores importantes”, aseguró.

¿Se queda o dejará al conjunto manudo? López fue tajante y respondió: “Todavía me quedan seis meses de contrato y si la directiva, la afición, cuerpo técnico y mis compañeros quieren que me quede, yo no tengo problema; pero no quiero estar donde no me quieren. Me encanta la forma en que me han tratado”, cerró.