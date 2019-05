Emilio Izaguirre analiza dejar el Celtic para jugar en la MLS

Seguir a @Giancarlo_casta

Emilio Arturo Izaguirre Girón, jugador hondureño de 32 años de edad, podría dejar el Celtic de Escocia, equipo en el que milita desde el 2010 y marcharse a la MLS de los Estados Unidos.

El mundialista con Honduras en Sudráfica 2010 y Brasil 2014, ha hablado con Diario DIEZ y ha revelado que recibió una oferta de un año más con su actual equipo.

Además, comentó que analiza dejar Escocia e irse a los Estados Unidos, para estar cerca de Honduras y de su familia.

"Me ofrecieron seguir otro año, de mi parte es algo que no sé, estamos decidiendo con mi familia. No lo sé", dijo Emilio a DIEZ.

Esta decisión es algo difícil para el hondureño, ya que le tomó cariño al Celtic, pero también piensa en la Selección Nacional.

"Neil Lennon (entrenador del Celtic) ha hablado conmigo, quiere que siga en el equipo, pero quiero estar cerca de Honduras para jugar con la Selección; ojalá salga algo de la MLS, ese es mi deseo y el de mi esposa", expresó.

Y cerró. "Mi futuro es difícil decidirlo, cuando llegue a Honduras veremos, son cosas que uno de jugador no sabe; mi agente está con eso, la idea mía es jugar más para estar activo para la Selección".