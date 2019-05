El hondureño Enrique Facussé está emocionado de entrenar con Orlando City

Enrique Facussé, portero hondureño que recientemente se convirtió en el primer convocado a la Selección Nacional Sub-23 que iniciará el ciclo olímpico rumbo a Tokio 2020, ha sido invitado para entrenar con el primer equipo del Orlando City de la MLS.

El guardián nacido en Tegucigalpa, cuenta a DIEZ que todo sucedió en una semana en la que fue convocado también a la Selección de Honduras y ahora que se le abrieron las puertas, no tirará la toalla hasta llegar a cumplir su sueño.

"Estoy muy emocionado por esta oportunidad que me salió de entrenar con el Orlando City de la MLS. El entrenador de porteros me habló y me dijo que quería que fuera a practicar con ellos en vacaciones porque tuve un buen desempeño las últimas dos temporadas", inició charlando con DIEZ.

Y es que Facussé quien estudia Administración de Empresas en la Universidad de Kentucky en Estados Unidos, fue recomendado al DT de Honduras, Fabián Coito, quien lo vio en videos y quedó sorprendido con su trabajo. Ahora el Orlando City le sigue los pasos.

"Estoy muy feliz por los dos llamados que me hicieron este último mes, el primero para ir a la Selección de Honduras y el segundo para practicar con el Orlando City. Vamos con todo, ahorita estoy entrenando fuerte para impresionar y estos entrenos de alto nivel me van a servir en la Selección porque me dan confianza", declaró.

La meta del cipote de 1.93 es no quedarse solo donde está ahora, quiere escalar lo más alto y se siente con la capacidad. "La meta es ir a un equipo profesional. Mi ilusión es que un equipo grande de Europa me fiche, donde Dios me ponga yo voy a darlo siempre todo y ojalá me mande al mejor lugar posible".

Finalmente dice que por ahora solo es entrenamiento con el Orlando City, pero estará abierto si se da una posibilidad de firmar un contrato. Pero por ahora quiere llevar sus estudios a plenitud, apenas está en su segundo año de universidad y quiere llevarlos de forma paralela.

"Si Dios quiere ojalá se me de la oportunidad que no solo el Orlando City me mire sino todos los equipos que están abiertos a verme. Tengo que irme con lo mejor para mí que tenga que ver de oportunidad, no sabría decir si voy a firmar ahora, todo a su tiempo, todo con paciencia", declaró desde Orlando, Florida.