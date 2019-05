Jerry Palacios: “En Honduras me han cerrado todas las puertas”

“De cierto os digo, que ningún profeta es aceptado en su propia tierra” (Lucas 4:24). Así se traduce el caminar del futbolista hondureño, Jerry Palacios, que en sus últimos años de trayectoria yace sus días en la Liga Premier de Belice.

Palacios arribó al país de la costa este de América Central tras desligarse del Real de Minas, su último equipo en la Liga Nacional de Honduras en donde no logró acoplarse a tiempo para destacar y donde nada más anotó un gol.

Tras ello, manifiesta que los equipos de la Liga Nacional “las puertas me las cerraron”, ahora peleará por el título con el Bandits junto a Georgie Welcome ante el FC San Pedro este sábado 18 de mayo en el encuentro de vuelta (ganaron 1-0 en la ida).



“Para nosotros es importante ganar el campeonato y cerrar con éxito la temporada ya que ese era uno de los dos objetivos al inicio del torneo, el primero ya se cumplió que era quedar en primer lugar en la tabla general y representar a Belice en la Concachampions. Ya estamos clasificados para ese torneo internacional. Ahora solo queda ser campeones del torneo doméstico”, detalló Jerry Palacios.





Y agregó: “Yo me vine para acá por lo del torneo internacional aparte en Honduras ya casi no había tiempo para buscar opciones y allá todas las puertas me las han cerrado”.



Sobre la actualidad del fútbol beliceño, Palacios manifestó que “me ha dejado muchas sensaciones y una de ella es que acá tienen muchos jugadores con talento, pero necesitan trabajar las bases y profesionalizar el fútbol y a sus futbolistas. Porque la mayoría trabaja y después van al entrenamiento. Ya así no es lo mismo”.



Ante ello, en el ocaso de su carrera después de 18 años ha reiterado que no tiene nada qué demostrar en tierras catrachas para que finalmente se le valore como lo que es, esto después de haber sido figura en equipos como Alajuelense, Marathón y Vida.



“Acá me va mejor (económicamente) que, en Honduras, que es contradictorio, un país que está en crecimiento valora más a un jugador como yo y con mi trayectoria que en tu propio país. En todas partes que estuve fui siempre goleador y figura, en el único equipo que no lo fui, fue en el Olimpia y no porque me quedaba grande la camisa, sino porque había unos monstruos adelante de mí y yo era el más joven, no era titular e igual tengo registrado más de 30 goles con Olimpia. ¿Qué más tenía que demostrar?, allí están los números”, alzó.