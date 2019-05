Bryan Róchez sueña con jugar en "Porto, Sporting, Benfica o cualquier grande de Europa"

El trago amargo de descender en Portugal todavía no pasa para el delantero hondureño Bryan Róchez, quien en plática con DIEZ desveló detalles de su futuro y puso a la Selección Nacional como el antídoto que le haría olvidar los últimos sucesos a nivel deportivo.

"Con la tristeza de haber descendido con el equipo, pero de salud bien gracias a Dios y esperando estar con la familia en Honduras", comentó de entrada Bryan con la humildad que le caracteriza.

Róchez, quien se mantiene en suelo portugués por "decisiones dirigenciales que quisieron que el equipo siguiera entrenando", califica la campaña 2018-19 como "agridulce".

Recuerda que "comenzamos bien la temporada... estar en primera división es un sueño que tenía de niño, estar en una de las mejores ligas del mundo, se me estaba cumpliendo, haciendo goles y siendo importante".





El trastorno de la situación llegó, a su juicio, "en la segunda vuelta", pues "no se dio como en la primera y por eso descendimos. Pero son experiencias y uno aprende de ellas", expresa con la resignación que el pasar de los días trajo consigo.

"No corregir el problema a tiempo fue uno de los grandes yerros que tuvimos", acepta con autocrítica. A su vez revela detalles de su futuro...

¿Fue cierto el interés del Porto que se mencionó? "No. Para nada, solo fue un rumor, aquí en Portugal no se escuchó, solo se mencionó en Honduras y en ESPN, pero aquí no apareció nada de eso", expuso.

Deja en claro que sería mágico recalar en algún gran club: "Y sí, sea Porto, Sporting, Benfica y cualquiera de los equipos grandes de las mejores ligas de Europa, ese es otro sueño mío".

Róchez aún lamenta el descenso que sufrió con el Nacional Madeira, pero sueña con sanar las heridas aportándole a la Selección de Honduras en la Copa Oro 2019.

Considera que nació para "pelear por títulos, comencé con esa mentalidad en Real España, espero un día se me pueda cumplir" en alguna escuadra referente en Europa.

Cuenta sobre su futuro que "por lo pronto solo preguntan, solo mencionan el nombre mío; por lo que se hizo el nombre mío está sonando, pero la verdad que en concreto nada".

El ariete, que anotara 11 dianas en 31 encuentros con el conjunto de Madeira, prosigue confesando que seguirá en el 'Viejo Continente': "Ahí lo mantendremos en oculto, pero sí sería en Europa. Pero si no hay nada concreto, no hay porque ilusionarse".

El delantero hondureño que jugó con el Nacional de Madeira en la primera división de Portugal esta temporada, Bryan Róchez, aún no anota gol con la Selección Mayor de Honduras en 10 juegos.

SELECCIÓN NACIONAL...

"Gracias a Dios aparece mi nombre, es el fruto del trabajo y ojalá pueda estar en los finalistas", fue la reacción de Bryan Róchez en relación a su aparición en la prelista de la Copa Oro 2019.

"Representar al país en un torneo internacional es bonito, solo lo he hecho una vez en la Copa Uncaf y de ahí solo amistosos", desvela con la ambición de ir al certamen que se jugará entre el 15 de junio y 7 de julio en Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica.

Eso sí, aclara que "primero es estar en la lista definitiva y, Dios primero, ser alguien importante en la Selección".