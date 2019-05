El Tenerife, exequipo de Bryan Acosta al borde irse a tercera en España

Cuando el Tenerife fichó en agosto del 2017 al hondureño Bryan Acosta, pensaba en el proyecto de ascender a la primera división de España, pero dos años después esa historia ahora está al borde de una catástrofe.

Los isleños están a punto de perder la categoría y ascender hasta la tercera división, una liga donde a muchos equipos les ha costado levantarse. Ahora un punto los separa del abismo y este domingo tienen una final.

Ya se ha confirmado el descenso del Reus y el Gimnastic, solo queda un equipo que se va a la tercera y los que están peleando son: Rayo Majadahonda, Tenerife, Lugo y Numancia.

Bryan Acosta salió a mitad de esta temporada, en enero cuando el equipo todavía estaba a media tabla, pero se desplomó y ahora vive una situación muy complicada. Este domingo enfrenta al Real Oviedo que pelea por ingresar a los playoffs y luego tiene dos finales.

Estas finales son contra el Mallorca en la penúltima jornada y cerrará buscando la salvación frente al Real Zaragoza. Los mallorquinos están buscando el ascenso directo lo que le hace complejo el encuentro y Zaragoza no pelea nada.

JUEGOS DEL DOMINGO

Almería vs Alcorcón

Gimnastic vs Elche

Tenerife vs Real Oviedo

Granada vs Cádiz

Extremadura vs Lugo

PARTIDO DEL LUNES

La Coruña vs Mallorca