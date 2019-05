Félix Crisanto: "Lo primero es ver si salen otras opciones afuera, si no seguir con Motagua"

Félix Crisanto se encuentra feliz por la convocatoria para los amistosos de Honduras contra Paraguay y Brasil el 5 y 9 de junio, respectivamente. Antes del primer entreno habló de los encuentros y de su futuro.

"Cada partido es muy portante para nosotros, son encuentros donde uno de debe mostrar como jugador. Esperamos que los que jueguen hagan las cosas bien para dejar el nombre de Honduras en alto", inició contando en rueda de prensa.

Crisanto brindó detalles de los aspectos en los que ha hecho énfasis Fabián Coito.

"En muchas cosas. Desde que llegó se le ha visto la capacidad como persona y entrenador. El grupo esta trabajando al cien, conforme con eso y esperando que con él se haga un buen proceso".

Sobre Brasil y Paraguay. "Son equipos grandes, con listados de jugadores que todos admiramos. No serán fáciles, pero tampoco imposibles. Los jugadores que ha llamado el profe, si están aquí es porque tiene calidad".

Muchos de estos juveniles de Honduras tendrán la oportunidad de medirse por primera vez a figuras de la talla de Neymar y Dani Alves. Crisanto recomienda sacar el máximo a la oportunidad.

"Es importante para mi carrera, cuando uno está pequeño mira esos grandes jugadores y dice que quiere jugar contra ellos, ahora que tenemos la oportunidad hay que sacarle provecho porque quizá no se de nunca más", agregó.

Sobre su futuro

Crisanto terminó el préstamo con Lobos BUAP y confiesa que están analizando su compra. Pero si no se concreta, su prioridad es seguir en el extranjero.

"Las opciones se están analizando sobre la compra, pero no me han dicho nada. Tengo contrato con Motagua, pero lo primero es ver si salen otras opciones afuera, si no seguir con el equipo", cerró.