Jonathan Rubio: "Aquí se preocupan más por la física que la técnica y el fútbol es de talento e inteligencia"

Tras una larga temporada en el fútbol portugués, el legionario hondureño Jonathan Rubio se encuentra de vacaciones en el país para recargar baterías con miras a la siguiente campaña que inicia en agosto próximo.

El talentoso futbolista que pertenece al Huesca de España, visitó la redacción de DIEZ para hablar un poco de lo vivido en la Segunda División de Portugal, su futuro, si jugaría en la Liga Nacional y las razones por la cual aún no es tomado en cuenta en la Selección Nacional de Honduras.

"Estoy muy contento de poder estar en mi ciudad, con calor pero muy feliz. A disfrutar con la familia después de una temporada muy larga y venir a nuestra tierra nos da esa fuerza para seguir trabajando allá."

Rubio confesó que no le afectó el cambio de clima, ya que la diferencia de temperatura entre el viejo continente y San Pedro Sula es muy notoria.



"Lo bueno que allá está empezando el verano, así que el cambio no es tan fuerte pero el calor de aquí es único. Siempre se siente pero como sampedrano ya estamos acostumbrados."

El goleador del Académica de Coimbra reveló su objetivo para la siguiente etapa de su carrera.

"Tengo contrato con el Huesca por dos años más pero mi intención es seguir en Portugal porque quiero tener la nacionalidad portuguesa, me falta un año. La intención es hacer todo lo posible para quedarme en Portugal. Estamos esperando con el representante ver lo que va a pasar. Mi intención es continuar en Portugal y si Dios lo permite en la Primera División."

Además aseguró que si tuviera que jugar en la Liga Nacional, tiene un club predilecto del que es aficionado.

"Uno nunca puede decir que no va a jugar aquí porque la vida y el fútbol dan muchas vueltas. Yo siempre lo he dicho que soy (Real) España así que si algún día me toca jugar en Honduras, me gustaría jugar en la Máquina."

Sin embargo, resaltó que el cuadro españolista no tendría exclusividad sobre un posible fichaje en el futuro.



"En el fútbol al final no tenés equipo favorito en el sentido del trabajo. Hay que ser profesional, tenés que ser del equipo que te contrate, que te paga y tenés que rendir al máximo."

Debido a que Jonathan Rubio no ha participado con la Selección Mayor y con la inminente obtención de la ciudadanía lusa, la puerta para defender la camisa de Portugal podría abrirse.



"Siempre lo he dicho, soy hondureño y con quien me gustaría jugar es con Honduras. Obviamente tener pasaporte europeo dejás de ser extracomunitario, en España tenés límite de tres y eso fue lo que me pasó con Huesca que ya tenía los tres jugadores extracomunitarios, y al final no me pude quedar."

El joven deportista analizó las diferencias entre las ligas donde ha competido y el fútbol hondureño.

"Aunque sea Segunda División hay muy buen nivel. El fútbol es más técnico, de orden táctico no tan desordenador. Los campos ayudan mucho, la infraestructura también es importante; de nada te sirve querer jugar bien al fútbol si no tenés un buen campo."

Rubio hizo énfasis en los factores que impiden el desarrollo del balompié catracho y especificó algunos errores que se cometen, según él, en la productividad de buenos jugadores.

"La infraestructura es en todos los sentidos, desde la preparación del jugador, la alimentación, en donde jugás. Todo eso influye para que un jugador pueda rendir al máximo. Aquí muchas veces se preocupan más por la parte física que por la parte técnica y creo que el fútbol será siempre del talento y la inteligencia. Obviamente tenés que trabajar, esforzarte, tenés que estar bien preparado físicamente y más hoy en día que el fútbol está con una intensidad muy grande que si no sos intenso y agresivo sin pelota, al final te van a pasar por encima. Creo que la esencia del fútbol es la calidad, la inteligencia y el saber tratar la pelota. De nada te sirve tener un físico grande, fuerte si cuando te llega la pelota no sabés lo que hacés."



Jonathan Rubio anotó diez goles con Académica de Coimbra en la pasada campaña.

¿Por qué le está costando tanto a Honduras el exportar futbolistas a Europa como en años anteriores?, le consultamos.

"Creo que en Honduras hay mucho talento, aquí salen jugadores hasta debajo de las piedras pero nos hace falta lo demás. Alimentarse bien, trabajar la mente. Mucha gente no le da importancia a la cabeza y de allí viene todo, de tu mentalidad. Cuando estás en Europa te das cuenta de que si no sos fuerte mentalmente, que si no sos un jugador inteligente no podés seguir avanzando porque la competencia es tan grande que tenés que ser completo, tener muchas cualidades y condiciones para llegar a una Primera División, no solamente llegar sino quedarte que es lo que más cuesta."

Hablando un poco sobre la actualidad de la Bicolor, Rubio aún no entiende por qué no es tomado en cuenta para integrar al combinado catracho ni siquiera para encuentros amistosos.

"Es normal que mucha gente se pregunte eso pero no me compete a mí responder."

¿Cree que ha influido el hecho de que no ha jugado en la Liga Nacional?, le preguntamos.

"Algunas personas lo piensan, yo sinceramente no quiero creer eso porque sé que la formación que tuve aquí como en Europa es mejor. Pero hay gente que dice que por no haber jugado en algún equipo de aquí, no me llaman."

La Fenafuth tuvo aproximaciones hacia el jugador pero el entrenador Fabián Coito no se puso en comunicación pese a incluirlo en la lista de 40 jugadores que podrían asistir a la Copa Oro.

"Estoy en la lista preliminar pero no sé si estaré en la lista final. Tuvieron un acercamiento conmigo hace como tres meses pero de allí nada más."

Con un tono más serio, Rubio confesó que ya no pierde la cabeza por un llamado a la H, algo que en el pasado sí le afectó.



"Antes sí lo esperaba con más ansias, ahora ya me acostumbré que nunca he sido tomado en cuenta. Si el llamado llega pues bien, sino bien también."

Con respecto a la participación de Honduras en el torneo de naciones de la Concacaf, Jonathan opina que la Bicolor podría dar un batacazo.



"Honduras tiene muy buenos jugadores, ahora empezará un nuevo proceso y es una linda oportunidad para empezar con el pie derecho. Se nota que al profe le gusta trabajar muy bien, con tiempo y espero que estos amistosos sirvan de una excelente preparación para llegar a la Copa Oro. Espero que Honduras pueda ganarla porque eso nos pondría en el mapa."

Y finalizó comentado sobre lo que piensa de los actuales miembros de la plantilla de la escuadra catracha para este certamen.



"No es por quedar bien pero creo que Honduras tiene que dar un paso al frente. Creo que Honduras puede dar la sorpresa."