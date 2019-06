Lobos Buap, club de Michaell Chirinos y Crisanto, vende su categoría en la Liga MX

Triste noticia. Lobos Buap, equipo donde jugó el último año Michaell Chirinos y Félix Crisanto, vendieron su categoría este día al FC Juárez y ahora pasarán a la Liga de Ascenso en México.

La noticia fue confirmada por Manuel Lapuente, directivo de Lobos quien se mostró muy indignado por lo que hicieron con el equipo.

“Hablé con uno de los jefes, yo le dije que no sabía qué iba a pasar con el equipo. Se hizo una gran temporada, se dio un paso atrás y la meta era ser campeón. Me duele mucho, estoy dolido y me da coraje”, manifestó Lapuente a ESPN.

La situación económica de Lobos no era tan buena y por ello terminaron vendiendo la categoría a FC Juárez, equipo en el cual jugó Wesly Decas hace unas temporadas.

Esto da como resultado que Michaell Chirinos y Félix Crisanto no continuarán con el club, al menos Chirinos. Ambos terminaron su contrato luego de ser prestados y su representante ya le busca otras opciones en la primera división de México, en las últimas horas se informó que Necaxa lo quiere.

Lobos solo cuenta con siete jugadores en su plantel, los demás terminaron sus contratos o préstamos, entre esos los dos catrachos.

Crisanto puede seguir en el equipo si le hacen una oferta a Motagua y de llegar a un acuerdo jugaría, pero en segunda división. De no llegar a un acuerdo retornaría a las Águilas.