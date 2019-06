La BUAP actuará legalmente en contra de la Liga MX por venta de Lobos a FC Juárez

La semana pasada se anunció la venta del certificado de afiliación de Lobos BUAP a FC Juárez, por lo que la Liga BBVA MX ha aceptado el cambio y para ellos ya no existe el equipo Licántropo. El problema es que el exdueño Mario Mendivil y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), no se ponen de acuerdo en la cantidad que el empresario debe pagar a la institución por la venta.



Mario Mendivil es el empresario que la temporada pasada llegó a un acuerdo con la BUAP para pagar la multa por descender y hacerse cargo del equipo ante la Liga MX. Por lo que la institución educativa cedió varios de los derechos sobre el particular. Después de un año, Mendivil decidió vender el certificado de afiliación que estaba en su poder, algo que no le gustó a la Universidad.





La venta está finiquitada ante la Liga MX, pero la BUAP no aceptó la venta y exige varios pagos por la acción que se realizó. Es por ello que el área legal prepara acciones a través del abogado Igor Trujillo.



“Nosotros queremos invalidar la operación. Queremos que la Federación ponga orden. Si no es retroactiva la venta, que haya un pago del señor Mendivil y no solamente por los 90 millones de pesos que se hablan en los medios. Se habla por algún lado que el IVA estaba incluido y otros que no”, declaró a ESPN.



El abogado expresó que han buscado a la Federación Mexicana de Futbol (FMF), pero que no han tenido éxito, por lo que planean llevar el caso ante la FIFA, de esta forma podrán hacerse escuchar.

Los hondureños Michaell Chirinos y Félix Crisanto destacaron con los Lobos BUAP.





“Lo menos que esperábamos es que la FMF o Juárez solicitaran un finiquito a la Universidad. Hacían uso de las instalaciones de la Universidad. Si no tenemos una conciliación ante la FMF, que no nos ha buscado, puede llevar años ante las instancias de FIFA”, manifestó.



Los hondureños Félix Crisanto y Michaell Chirinos están a la espera de conocer si seguirán en la institución o deberán buscar un nuevo equipo.