Roger Rojas: "No puedo hablar mal del profe porque sería un mal agradecido"

Roger Rojas salió este jueves rumbo a Costa Rica para unirse a la pretemporada del Alajuelense, equipo que seguirá de no llegar una buena oferta.

El atacante hondureño habló de varios temas, uno de ellos fue no sumar ningún minuto con la Selección Nacional en la Copa Oro, además de lo que se habló por quedar eliminados en la primera ronda.

"En lo futbolístico no haber jugado es difícil, soy una persona que respeto a la autoridad, solo me tocó apoyar, hay que seguir esperando y trabajando", empezó diciendo Roger antes de subir al avión.

El delantero de 29 años tocó el tema de no haber sumado ningún minuto en Copa Oro. "Soy una persona respetuosa, el que manda es el profe (Fabián Coito), estoy tranquilo, me tocó apoyar desde la banca y me toca seguir trabajado, no puedo hablar mal de él porque sería un mal agradecido, él me dio la oportunidad llamándome, muchos querían estar ahí".

Dejó claro que estará atento a un nuevo llamado. "Si me requieren voy a estar a la disposición, estamos para seguir aportando a la Selección"



Roger Rojas también comentó lo que se dijo en los camerinos y en las charlas tras los tres partidos en Copa Oro 2019.

"Lo que hablamos con los compañeros y cuerpo técnico fue que contra Jamaica el arbitraje influyó, con Curazao se llegó y no se encontró con el gol, ante El Salvador igual llegamos a la portería, se jugó bien, a veces el fútbol es así, siento que el grupo luchó, ya no hay rivales fáciles, ya no sirve tener el balón para ganar un partido, Curazao llegó una vez y la metió".

Sobre su futuro. "Hasta el momento no se ha presentado ninguna opción buena para la directiva ni para mí, vamos tranquilo y con la ilusión de hacer un buen torneo, el profe me ha dicho que cuenta conmigo", comentó.

Sabe que para él que es extranjero, se le exige más. "Es alta la presión hay que estar acostumbrado y toca trabajar en equipo, solo así podemos lograr el objetivo"

Y cerró. "Sé que no estuve en casi toda la pretemporada y sé que me toca luchar por un puesto, me toca trabajar".