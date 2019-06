¡Solo Quioto! Houston Dynamo envía a descansar a Maynor Figueroa, Alberth Elis y Boniek García

El Houston Dynamo visitó este sábado al New England Revolution por la MLS de los Estados Unidos, solo contó con uno de los hondureños.

Wilmer Cabrera solo convocó para este juego a Romell Quioto, mientras que Maynor Figueroa, Alberth Elis y Boniek García descansaron.

Maynor y Alberth estuvieron con la Selección Nacional de Honduras en la Copa Oro 2019, razón por la que no está.

Mientras que Romell Quioto ha sorprendido al haber jugado el pasado miércoles ante San José Earthquakes, un día después de haber estado con la 'Bicolor' y este sábado volvió a sumar minutos.

Mientras que Óscar Boniek García, quien ya no es convocado a la 'H', ha estado jugando, pero no pudo estar ante el New England Revolution.