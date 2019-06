Bryan Moya a su regreso a Venezuela: "Hay posibilidad de que otro hondureño vaya al Zulia"

El delantero hondureño Bryan Moya regresó a Venezuela para reincorporarse al Zulia de la primera división de ese país y se refirió a su futuro inmediato, el cual podría seguir ligado a Sudamérica.

El veloz atacante mencionó que "aproveché esos 10 diítas que me dieron para venir a ver a mi familia y ahora de vuelta para emprender la fase contra Sporting Cristal y hacer algo bueno esta temporada".

Iba acompañado de su familia, aunque contó que "ellos van para Estados Unidos y yo a Venezuela"; la razón, la nacionalidad estadounidense de ambos y "es difícil que un americano entre ahí".

Moya, quien valoró que en su primera campaña "se me dieron las cosas", apuntó que los octavos de final de la Sudamericana los comenzarán el próximo 23 de julio,dice que arrancarán la pretemporada este jueves y él se incorporará mañana a las labores.

Bryan Moya fue vital en las dos llaves de Copa Sudamericana que el Zulia le ganó al Potosí boliviano y al palestino chileno. Anoto tres goles en ambas llaves.

La liga venezolana de fútbol iniciaría a finales de julio, pero Bryan se sincera y dice que "ahorita voy más metido por la Copa Sudamericana", donde está siendo la figura de los suyos.

No descarta cambiar de aires: "Está la esperanza de salir ahorita; he tenido ofertas, me han buscado y se va a ver la mejor oferta, son equipos sudamericanos, espero se pueda hacer".

Considera que el sudamericano "es un mercado muy bueno, un buen trampolín, ya vieron que le puede ir bien a un jugador hondureño y dar el salto a ligas grandes".

En cuanto a Víctor 'Muma' Bernárdez, su agente, el futbolista ex Vida y Olimpia agradece su respaldo, pues "siempre ha estado pendiente de mí, me escribe y está pendiente de todo".

Bryan Moya se fue a Venezuela para reincorporarse al Zulia y encarar desde el 23 de julio los octavos de final de la Copa Sudamericana. La Liga comienza poco después.

SELECCIÓN, CHIRINOS Y SU ROL DE EMBAJADOR DE LA LEGIÓN

Confiesa que sigue soñando con la Bicolor, pero Fabián Coito "todavía no ha tenido contacto conmigo y espero que pronto, pues estoy en proceso de residencia (podrá ingresar a Estados Unidos tras vivir ilegal allá), este año me salen los papeles y esperaré el llamado".

Consultado sobre su amigo Michaell Chirinos, quien espera seguir en México, Bryan Moya que "me dice que está tranquilo, esperando la mejor oferta, yo no creo que se va a aquedar acá, está para mejores ligas ,lo quiero como mi hermano y que le vaya muy bien".

Agregó que "tienen que darse cuenta que uno está en una liga como la de Honduras, que no pueden exigir mucho, aunque lo que está pidiendo por Chirinos lo vale, estuvo en México y está en la Selección".

Dice sobre Olimpia que "espero que puedan salir campeones, ya lo merecemos". Además, se refirió al nuevo refuerzo argentino del albo, Cristian Maidana: "Él llegó después, pero sí escuché porque sigo al equipo (Houston Dynamo) y sí sé quién es".

El futbolista, que dice que "puedo dar el salto a otro mercado, tal vez en octubre o agosto ya esté por otros lados", dejó en el aire la posibilidad de contar con algún compatriota en el Zulia...

"Hay posibilidad que otro hondureño vaya al equipo en Venezuela, le pasé los videos al técnico para que los viera, es un delantero; ellos lo analizarán, no puedo dar el nombre, pero es delantero”, cerró.