Roger Rojas tiene nueva oferta y es de la primera división de Irán

Colombia, Corea y ahora Irán. Roger Rojas cuenta con una nueva oferta y es del balompié iraní, así lo confimaron medios ticos.

El ariete de Alajuelense no sabe con seguridad si terminará su contrato este semestre con los ticos pues varios equipos han tocado sus puertas.

Eso sí, Rojas aseguró que debe ser una muy buena oferta para que él y su familia tomen sus maletas y se vayan al medio oriente.

“Si no me he ido es porque no ha existido una buena opción para la Liga y para mí persona. Yo no me voy a mover hasta que no sea algo bueno para mí, para mi esposa y mi hijo. El dinero no lo es todo en la vida, yo se los he dicho varias veces”, indicó tras el juego que le ganaron a Saprissa este domingo en amistoso.

Y agregó: “Hay que ver dónde es, sentarse, platicar y llamar no es así no más. Hasta el momento no les podría decir si sí o si no. Yo creo que el presidente me quiere tirar la presión a mí, pero no me iría hasta saber que es algo bueno para todos”.

Para finalizar, el ariete no cerró las puertas a esta oportunidad y aseguró que todo es de sentarse y analizar si es bueno para él y para la Liga.

“No quiero ser malagradecido con este equipo que me abrió las puertas cuando nadie confiaba en mí. Tal vez el presidente quiere lo mejor para mí y para el equipo. Esperemos que esa posibilidad sea buena, vamos a escucharla”.

A Roger Rojas le restan seis meses de contrato con la Liga Deportiva Alajuelense, pero él ya puede negociar con cualquier equipo que requiera sus servicios. En su momento Jerry Bengtson y Eddie Hernández militaron en el Zob Ahan de Irán.